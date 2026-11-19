Samsun’da sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli çalışma başlatıldı
Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara merkezli çalışma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde başlatıldı.
Samsun’da da örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişileri hedef alan operasyon, aynı soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
Önceden belirlenen adreslere sabahın erken saatlerinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Baskınların yapıldığı operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözaltındaki şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerin, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.
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