Samsun Valiliğinden edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, milletvekilleri ve diğer yetkililerin kentteki yatırım çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yapılan harcamalar, Elektronik Kamu Alımları Platformu’na (EKAP) sehven tek bir alım gibi kaydedildi.

Valilikten yapılan bilgilendirmede, "İçişleri Bakanımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, il milletvekillerimiz ve diğer yetkililerin Samsun’daki bazı yatırım çalışmalarını yerinde incelemek üzere yaptıkları ziyaret kapsamında yapılan masrafların tamamı olan miktar, EKAP’a yanlışlıkla tek bir alım gibi kaydedilmiştir. Bahsi geçen miktar, toplamda 30’u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaret kapsamında yapılan ağırlama masrafından başka bir şey değildir" ifadelerine yer verildi.

Reklam Reklam

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon sürecine ilişkin açıklama: "Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı"

Gündem

Sözcü TV operasyonuyla ilgili Bakan Çiftçi'den MASAK vurgusu

Gündem

İçişleri Bakanı Çiftçi’den MHP Lideri Bahçeli’ye Meclis’te ziyaret

Gündem

Bakan Çiftçi son verileri paylaştı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu