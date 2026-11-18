Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye kivi üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin gerçekleştirildiği ilde üreticilere doğru hasat zamanı ve hasat sonrası uygulamalar konusunda uyarıda bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre il genelinde 5 bin 877 dekar alanda kivi üretimi yapılıyor, üretim alanlarının ise yıllar itibarıyla arttığı belirtildi.
Hasat, taşıma ve depolama süreçlerinde yapılan yanlış uygulamaların önemli ekonomik kayıplara neden olabildiğine dikkat çekildi. Bu hataların ürün kaybını yüzde 5 ile yüzde 50 arasında artırabildiği ifade edildi.
Doğru hasat zamanı neye göre belirlenmeli?
Kivide doğru hasat zamanının belirlenmesinin depolama ve raf ömrünün uzatılması, kalite kayıplarının ve fiziksel zararların önlenmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.
Meyvenin suda çözünür kuru madde (SÇKM) oranı, meyve eti sertliği, büyüklüğü ve çiçeklenmeden hasada kadar geçen süre, hasat döneminin belirlenmesinde dikkate alınması gereken ölçütler olarak sıralandı.
Refraktometre ile ölçülen SÇKM değeri önemli bir hasat göstergesi olarak tanımlanırken, bu değerin hasat döneminde 6,5-7 Brix seviyesine ulaşması önemli bir kriter diye kaydedildi. Çeşit, iklim ve yetiştirme koşullarının da göz önünde bulundurulması gerektiği aktarıldı.
Meyveler dikkatli toplanmalı
Hasat sırasında meyvelerin ezilmesinin, çizilmesinin, düşürülmesinin veya darbe almasının depolama sürecinde çürüme ve kalite kayıplarını artırdığına işaret edildi. Üreticilere de meyveleri dikkatli toplama ve mekanik zararlanmadan koruma çağrısı yapıldı.
Hasat edilen ürünlerin temiz ve uygun kasalara alınması, kasaların aşırı doldurulmaması, hasadın mümkün olduğunca kuru havalarda yapılması ve ıslak meyvelerin depolanmasından kaçınılması gerektiği belirtildi.
Ayrıca hasarlı, ezilmiş ve çürümeye başlamış meyvelerin sağlam ürünlerden ayrılması ve ürünlerin en kısa sürede uygun depolama koşullarına ulaştırılması istendi.
Bitki koruma ürünlerinde etiket vurgusu
Üreticilerin bitki koruma ürünlerini etiket bilgilerine uygun kullanmasının ürün kalitesinin korunması, kayıpların azaltılması ve tüketici sağlığının güvence altına alınması açısından önem taşıdığı vurgulandı.
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