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MİT yakalayıp getirdi

MİT yakalayıp getirdi

Oğuzhan Ürüşan
04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
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Kadir Çelik
Kadir Çelik

Terör örgütü PKK ile faaliyet yürüten Maoist Komünist Parti üyesi terörist Kadir Çelik, MİT tarafından yurt dışında yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Teröristin sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen Maoist Komünist Parti (MKP) üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.


EYLEM ARAYIŞINDAYDI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Türkiye'ye yönelik sansasyonel eylem arayışında olduğu tespit edilen ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan MKP üyesi terörist Çelik'i yakalamak için bir Orta Doğu ülkesinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan terörist Çelik, Türkiye'ye getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Çelik'in, Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırıya katıldığı belirlendi.


SUİKAST EĞİTİMİ ALDI

Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra 2016'da Irak'ın kuzeyine geçen terörist Çelik'in, MKP ile PKK arasındaki iş birliği bağlantısıyla Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında suikast eğitimi aldığı, 2018'den itibaren Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurlarıyla koordineli silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.


Siber teröristlere büyük darbe

  • MİT, kişisel verileri örgütsel faaliyetlerde kullanan siber suç ağını çökertti. Siber suç ağına yönelik operasyon sonucunda terör örgütleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Operasyonla deşifre edilen suç ağının, yurt dışındaki platformlar üzerinden yasa dışı veri ticareti gerçekleştirdiği ve bu faaliyetlerin gizlenmesi amacıyla ileri teknolojik yöntemler ve teknikler kullandığı belirlendi. Şüphelilerin, uluslararası suç ağlarıyla iş birliği yaparak elde ettikleri kritik bilgileri hem ekonomik kazanç elde etmek hem de Türkiye aleyhine faaliyetlerde kullanmak amacıyla değerlendirdikleri tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu, gençlerin son yıllarda siber suçlara artan bir eğilim gösterdiği ve bu durumun yasa dışı faaliyetlerde kullanılan ağlara katılımı önemli ölçüde artırdığı ortaya çıktı.




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