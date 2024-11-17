Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.
Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.
İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Tunagür, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.