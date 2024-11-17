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MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe: Terörist Serdar Tunagür İstanbul'da yakalandı

MİT'ten PKK'nın Avrupa yapılanmasına darbe: Terörist Serdar Tunagür İstanbul'da yakalandı

Pınar Görgü
13:1617/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Serdar Tunagür çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
PKK/KCK'nın Portekiz yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Serdar Tunagür çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, PKK/KCK terör örgütünün Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür yakalandı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu Serdar Tunagür’ün, Portekiz’de PKK/KCK adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.


Geçmiş dönemde PKK/KCK adına kırsal alanda ve Mahmur kampında faaliyet yürüten Tunagür, istihbarat birimlerinin uzun süredir takibi altındaydı.


İstanbul'da yakalandı

İstanbul’da bulunduğu tespit edilen PKK/KCK’lı Serdar Tunagür, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Tunagür, gözaltına alınması akabinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#MİT
#PKK
#terör operasyonu

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