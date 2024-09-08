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MİT PKK’nın İran sorumlusunu Irak’ta vurdu

PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu ‘Nujiyan Amed’ kod adlı Saliha Akbıyık, MİT operasyonuyla Irak'ta etkisiz hale getirildi. 1993’ten bu yana örgütte bulunan Akbıyık, İran-Irak sınır hattındaki teröristlerin faaliyetlerinden sorumluydu.

04:00 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 02:33 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak
Saliha Akbıyık
Saliha Akbıyık

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde İran sorumlusu "Nujiyan Amed" kod adlı Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Akbıyık'ın, Irak'ın Süleymaniye kırsalında İran sınırındaki Pencevin bölgesinde olduğu tespit edildi.

1993'TEN BU YANA ÖRGÜTTEYDİ

MİT'in saha ajanları tarafından adım adım izlenen Akbıyık, uygun anda düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. 1993'ten bu yana örgüt içinde faaliyet gösteren Saliha Akbıyık'ın, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusu olduğu bildirildi.


MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor: MİT ipin ucunu yakaladı gerisi geliyor!

MİT'in, İsrail menşeli casusluk faaliyetlerini hedef alan MOSSAD'a yönelik son “para kasası” operasyonu büyük ses getirdi. MOSSAD’ın Türkiye’deki para ağını yöneten Kosova uyruklu Liridon Rexhepi tutuklanması ve ilişkide olduğu casusların İsrail adına ne tür faaliyetler yaptıklarının tespit edilmesi, MİT’in başarılı operasyonların son halkasıydı. Bugünkü köşe yazısında MİT’in, MOSSAD hücrelerini kararlılıkla çökerttiğine değinen Yeni Şafak yazarı Yahya Bostan bir kaynağının kendisine “İpin ucu yakalandı, gerisi geliyor” dediğini de aktardı. Bostan, son aylarda MİT’ten darbe üstüne darbe yiyen İsrail istihbaratı için şu çarpıcı yorumu yaptı: “MOSSAD çorap söküğü gibi gidiyor da diyebiliriz.”


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