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MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon: PKK ile faaliyet yürüten MKP üyesi terörist yakalandı

MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon: PKK ile faaliyet yürüten MKP üyesi terörist yakalandı

09:5420/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
AA
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Gri kategoride aranan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu terörist Kadir Çelik Orta Doğu ülkesinde yakaladı.
Gri kategoride aranan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu terörist Kadir Çelik Orta Doğu ülkesinde yakaladı.

MİT, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, terör örgütü PKK ile faaliyet yürüttüğü tespit edilen MKP üyesi terörist Kadir Çelik'i, bir Orta Doğu ülkesinde yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik’i düzenlediği operasyonla bir Ortadoğu ülkesinde yakaladı.


Türkiye’ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi Çelik, MİT tarafından Türkiye’ye getirilip Emniyet güçlerine teslim edildi.


PKK kamplarında suikast eğitimi aldı

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik’in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul’da MKP’nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı’nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi.


Türkiye’deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik, 2016’da Irak’ın kuzeyine geçti. Çelik, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak’ın kuzeyindeki PKK kamplarında “Suikast Eğitimi” aldı. 2018’de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye’nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü.





#MİT
#PKK
#terör operasyonu

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