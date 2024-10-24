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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası MİT harekete geçti: PKK hedefleri bir bir imha edildi

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası MİT harekete geçti: PKK hedefleri bir bir imha edildi

Halil Akkoç
08:4224/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Terör örgütü PKK hedefleri tek tek imha edildi.
Terör örgütü PKK hedefleri tek tek imha edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar MİT'in operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulandı.


#MİT
#TUSAŞ
#PKK

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