Savunmanın gururuna terör saldırısı

Türkiye’nin savunma sanayiindeki kalbi ve gururu olan TUSAŞ’ın Ankara’daki merkezine terör saldırısı gerçekleşti. 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist PKK’lı. Cumhur İttifakı’nın “iç cepheyi güçlendirme” çabaları ve İsrail’in tehditleri artmışken, PKK’nın da Irak-Suriye’de sıkıştığı dönemde gelen bu karanlık eylemin şüphelileri ise çok…
Başkent Ankara dün büyük bir terör saldırısına sahne oldu. Kahramankazan’da bulunan TUSAŞ’a (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) silahlı ve bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist kendilerini patlattı.
5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.
VARDİYA ÇIKIŞI SALDIRDILAR
Saldırı dün saat 15.26’da gerçekleşti. Vardiya değişim saatinde TUSAŞ yerleşkesine, şoförünü öldürüp gasp ettikleri ticari taksiyle gelen biri kadın 2 terörist, araçtan iner inmez yerleşkeden çıkan personel grubuna uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Teröristler daha sonra ateş ede ede personel giriş kapısına yöneldi. Güvenlik görevlilerinin karşı ateş açması üzerine nizamiyeye yönelen kadın terörist, burada üzerindeki bombayı patlattı. Diğer terörist ise harabeye dönen nizamiyeden geçip yan binaya girdi.
Rastgele ateş açarak bir üst kata çıkan terörist, bu kattaki odalara tek tek ateş ederek girdi. Bu terörist de üzerindeki C4 patlayıcıyı infilak ettirip koridorda kendini patlattı.
PERSONEL SIĞINAĞA İNDİ
Saldırı esnasında yerleşkedeki personel güvenlik amacıyla sığınaklara alındı. Bazıları ise kendilerini odalara kilitledi. Bina çevresi ve Kahramankazan genelinde geniş güvenlik önlemi alındı. 4 helikopter havadan kontrol uçuşu gerçekleştirdi, saldırıdan sonra da TUSAŞ üzerinde ANKA İHA uçuş gerçekleştirdi.
Olay yerine çok sayıda zırhlı araç, ambulans, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan 22 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
KİMLİK TESPİTİ SÜRÜYOR
Yaralıları hastanede ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bilgisini verdi.
Yerlikaya
,
"Biz başından beri bu eylemin oluş stili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili. Değerlendirmemiz bu ama kimlik tespitleri ve diğer delillerin netleşmesi ile bunları paylaşacağız"
dedi.
8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Ankara 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, saldırıya ilişkin yayın yasağı getirdi.
Diğer tesislerde önlem
TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı başkentte bulunan diğer savunma sanayi tesislerinde önlemleri de sıkılaştırdı. ASELSAN, MKE gibi noktalarda önlemler artırılırken buralarda çalışan personel de güvenlik güçlerinin kontrolünde çıkış yaptı.
"KAZAN" YORUMLARI
Saldırının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “
İç cepheyi güçlendirme
” çağrıları ve Türkiye’nin de üyelik başvurusu yaptığı BRICS’in liderler zirvesi devam ederken gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Zirve, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan’in başkenti Kazan’da düzenleniyor. Terör saldırısı için Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki bir savunma sanayii tesisinin seçilmesi, sosyal medyada, “
Bu saldırı zirveye mesaj mı
” yorumlarına neden oldu.
Savunma sanayiinin lokomotifi
*1973 yılında kurulan TUSAŞ, milli imkanlarla geliştirdiği hava platformlarıyla Türk savunma sanayiinin lokomotifi niteliğinde. 4 milyon metrekare açık, 710 bin metrekare kapalı alanda 6 bin 500’ü aşkın mühendis ve yaklaşık 16 bin çalışanı bulunuyor. Türkiye’nin teknoloji merkezi konumunda olan TUSAŞ’ın hayata geçirdiği önemli projelerden bazıları şöyle:
*HÜRKUŞ
: Eğitim ve yakın hava desteği görevleri için geliştirilmiş bir turboprop eğitim uçağı. Hem eğitim hem hafif taarruz versiyonları bulunuyor.
*T129 ATAK:
İtalya menşeili A129 Mangusta baz alınıp geliştirilen, taarruz ve keşif amaçlı helikopter. Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre özelleştirildi.
*ANKA
: Orta irtifa ve uzun süre havada kalabilen İHA sistemi. Gözlem, keşif ve hedef tespiti için kullanılmakta.
*AKSUNGUR:
ANKA platformunun daha gelişmiş ve büyük versiyonu. Yüksek taşıma kapasitesine sahip İHA hem keşif hem de taarruz görevlerinde kullanılıyor.
*HÜRJET:
Jet eğitim uçağı olarak geliştirilen platform, Hava Kuvvetleri pilotlarının ileri eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek için tasarlandı. Hafif taarruz görevlerinde de kullanılıyor.
*Kaan Milli Muharip Uçak
: Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı projesi. TUSAŞ tarafından geliştirilen bu uçak, hava üstünlüğü ve taarruz görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor.
Kapıda çiçeğini alırken şehit oldu
Alçak saldırıda TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ Kalite Kontrolcüsü Cengiz Coşkun, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canmaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit edildi. Mühendis Zahide Güçlü evlilik yıl dönümünde şehit düştü. Güçlü, eşinin yolladığı çiçeği almak için nizamiyeye indiğinde vuruldu.
Saldırıda biri başkomiser, biri komiser olmak üzere 5 polis yaralandı.
Yaralananlar arasında TUSAŞ'ın teknik ressamı da bulunuyor.
Hainlere inat daha fazla çalışacağız
Saldırı haberini alan TUSAŞ çalışanları Kahramankazan'daki yerleşkeye akın etti. Sığınaklardan çıkarılan TUSAŞ çalışanları, Jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince yerleşkeden tahliye edildi. Bu esnada bir
TUSAŞ çalışanı
, alçak saldırıya tepkisini
"Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz"
diye bağırarak dile getirdi.
El ele çift imajı
Emniyet güçleri, ölen iki teröristin saldırı öncesini inceliyor. Teröristlerin Kahramankazan’a nasıl geldikleri, güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarından çözülüyor. 2 terörist, saldırı öncesi güvenlik kameralarına yansıdı. Kahramankazan’da görüntülenen 2 teröristin, dikkat çekmemek için çift imajı çizerek el ele tutuşarak yürüdükleri, ilçe merkezinde bu şekilde gezdikleri tespit edildi. Teröristlerin başkente ne zaman geldikleri, konaklayıp konaklamadıkları, kendilerine yardım ve yataklık edenler olup olmadığa da detaylı şekilde araştırılıyor.
Sırtından vurup arkaya yatırmışlar
Teröristler TUSAŞ yerleşkesine, Kahramankazan'da şoförünü öldürüp gasp ettikleri "06 JMT 07" plakalı ticari taksiyle geldi. Teröristlerin, taksi şoförü Murat Arslan'ı öldürüp taksinin arka koltuğunun önüne, zemine yatırdıkları öğrenildi. Taksinin bağlı olduğu durakta yas hakim. Şehit taksicinin babası Mahmut Arslan, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu sırtından vurmuş, aracın arkasına koymuşlar" dedi.
Irak ve Suriye’de 32 hedef vuruldu
Alçak terör saldırısından sonra, Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. TSK ve MİT, 32 terör hedefini imha etti. Hava harekatlarında çok sayıda terörist öldürüldü.
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