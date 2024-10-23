Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TUSAŞ açıklaması: Savunma sanayinin başarılarını hedef alan bir terör saldırısı

"Bugün yaşadığımız terör saldırısı, ülkemizin savunma sanayini, savunma sanayinin geldiği noktayı, başarıları hedef alan bir terör saldırısı. Şunu açık ve net ifade etmek isteriz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terör eylemi yapanlar, teröristler ve bunları araç olan kullananlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklar. Ülkemizin huzurunu da bozamayacaklar, savunma sanayindeki güçlü yürüyüşümüze de hiçbir şekilde engel olamayacaklar. Kahraman savunma sanayi çalışanlarımızın moralini de hiçbir zaman bozamayacaklar. Tam aksine bu menfur hadiseler, bizim savunma sanayindeki azmimizi de ülkemizin birliği, beraberliği, kardeşliği konusundaki hassasiyetimizi daha da artıracaktır. Birlik, beraberlik, milli birlik içinde, bütün kurumlarımızın güçlü çalışmalarıyla teröre karşı kararlı, azimli mücadelemizi sürdüreceğiz."