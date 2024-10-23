TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırının faillerinden birinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı

TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısından olay yerine ait görüntü.
TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisine yapılan terör saldırısında teröristlerden birinin PKK terör örgütüne mensup olduğu ortaya çıktı.
TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisine gerçekleştirilen terör saldırısında 4 çalışan şehit olurken 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın biri erkek teröristler olay yerinde öldürüldü.
Saldırganlardan biri PKK'lı
Saldırganlardan biri PKK'lı
TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısının faillerinden birinin terör örgütü PKK mensubu olduğu ortaya çıktı.
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