TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı gerçekleşti.

Hain saldırı sonucu dört kişi şehit olurken; üçü ağır 14 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu biri kadın diğer erkek iki terörist etkisiz hale getirildi.









"Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak"

Alçak saldırıya yurt içinden ve yurt dışından tepki ve kınama mesajları gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu saldırının Türkiye'nin bekasını, milletin huzurunu ve “ Tam Bağımsız Türkiye ” idealinin timsali olan savunma atılımlarını hedef alan alçak bir saldırı olduğunu belirten Erdoğan, " Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.

Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.

Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir.

Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."





Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.



Terör eyleminin ilk anından… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 23, 2024







