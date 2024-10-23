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TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak

TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak

Semih Bozkuş
19:2023/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ülke birliğinin hedef alındığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla ülke birliğinin hedef alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Söz konusu saldırının Türkiye'nin bekasını, milletin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealinin timsali olan savunma atılımlarını hedef aldığını belirten Erdoğan, "Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır." dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı'na (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı gerçekleşti.

Hain saldırı sonucu dört kişi şehit olurken; üçü ağır 14 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu biri kadın diğer erkek iki terörist etkisiz hale getirildi.


Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında beş şehit, ikisi ağır olmak üzere toplam 22 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. Öte yandan teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenildi.


"Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak"

Alçak saldırıya yurt içinden ve yurt dışından tepki ve kınama mesajları gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu saldırının Türkiye'nin bekasını, milletin huzurunu ve “
Tam Bağımsız Türkiye
” idealinin timsali olan savunma atılımlarını hedef alan alçak bir saldırı olduğunu belirten Erdoğan, "
Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.
" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk savunma sanayisinin lokomotif kuruluşlarından olan TUSAŞ’a yönelik düzenlenen terör eylemi; ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve “Tam Bağımsız Türkiye” idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır.

Terör eyleminin ilk anından itibaren güvenlik kuvvetlerimiz olaya süratle müdahalede bulunmuş ve teröristleri etkisiz hale getirmiştir.

Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye’ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır.

Her türlü terör tehdidiyle ve destekçileriyle mücadelemiz azimle, kararlılıkla ve çok boyutlu bir şekilde devam edecektir.

Kalleş terör eyleminde şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Savunma sanayimizin gurur kaynağı TUSAŞ’ımızın fedakâr çalışanlarına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



TUSAŞ’a terör saldırısı, şehit ve yaralılar var: Patlama ve çatışma anları kamerada

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisinde patlama ve silah sesleri duyulması sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama anı ve silah seslerinin duyulduğu ilk görüntüler kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." açıklamasını yaptı. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.


#TUSAŞ
#Terör Saldırısı
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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