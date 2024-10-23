“Nizamiye çevresinde olduğu belirtilen bir süreç. TUSAŞ yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu bir tesis. Türk savunma sanayii tesisleri arasına baktığımızda güvenlik bakımından yoğun bir önlemin alınmış olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. İçerisinde binlerce çalışanı olan bir tesis. Emniyet mensubunun bölgeye gönderilmiş olduğunu ifade edelim. Ambulans ekiplerinin de bölgeye sevk edilmiş olduğunu ifade edelim. Yine bir iddiadan bahsedecek olursak zira çok sıcak bir gelişme, bombalı saldırı iddiası da var. Ancak bu teyit edilmiş bir bilgi değil. Çok sıcak bir gelişme olduğu için sürecin emniyet ekipleri tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından daha net bir şekilde ortaya çıkacağını ifade etmiş olalım.