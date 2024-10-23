Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında 4 şehit, 14 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. 3 teröristten 2'si öldürüldü, 1 teröristle çatışma 30 dakikayı aşkın süredir devam ediyor. 15 bini aşkın çalışanın olduğu tesiste rehineler bulunuyor.
TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.
Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.
4 şehit 14 yaralı var
BRICS Zirvesi'nde açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit sayısının dörde yükseldiğini söyledi.
Personel sığınaklara yönlendirildi
Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.
- Terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ'ta toplamda 3 patlama meydana geldi.
- 3 teröristten 2’si öldürüldü.
- 1 teröristle çatışmanın 30 dakikayı aşkın süredir devam ediyor.
- 15 bini aşkın çalışanın olduğu tesiste rehinelerin bulunuyor.
Teröristlerin TUSAŞ'a girdiği anlara ait ilk görüntüler
Bakan Yerlikaya: Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alın
Patlamayla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyleyerek şehit ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ'a geldi.
Soruşturma başlatıldı
NATO: Terörü şiddetle kınıyoruz, Türkiye'nin yanındayız
Savunma sanayisi temsilcileri Ankara'ya hareket etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısı sonrası İstanbul'daki SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.
Olay sırasında Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.
Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.
Yayın yasağı getirildi
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.
DDM'den ilk açıklama
Siyasilerden peş peşe açıklamalar
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum.
Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü aradığını ancak olay çok yeni olduğu için detaylarla ilgili bilgi alamadığını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:
Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine hainlerce gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum.
Saldırı sonrası şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik alçak terör saldırısını lanetliyorum.
Saldırı sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
TUSAŞ nedir?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.