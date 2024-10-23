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Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Pınar Görgü
15:5823/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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TUSAŞ'ta meydana gelen patlama sonucu şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.
TUSAŞ'ta meydana gelen patlama sonucu şehit ve yaralıların olduğu bildirildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında 4 şehit, 14 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. 3 teröristten 2'si öldürüldü, 1 teröristle çatışma 30 dakikayı aşkın süredir devam ediyor. 15 bini aşkın çalışanın olduğu tesiste rehineler bulunuyor.


TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.


Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi.


4 şehit 14 yaralı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
"TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var"
açıklamasında bulunmuştu.

BRICS Zirvesi'nde açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit sayısının dörde yükseldiğini söyledi.


Personel sığınaklara yönlendirildi

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

  • Terör saldırısının gerçekleştiği TUSAŞ'ta toplamda 3 patlama meydana geldi.
  • 3 teröristten 2’si öldürüldü.
  • 1 teröristle çatışmanın 30 dakikayı aşkın süredir devam ediyor.
  • ⁠15 bini aşkın çalışanın olduğu tesiste rehinelerin bulunuyor.

İşte o teröristler;

Teröristlerin TUSAŞ'a girdiği anlara ait ilk görüntüler

Bakan Yerlikaya: Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alın

Patlamayla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırının bir terör saldırısı olduğunu söyleyerek şehit ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.


Yerlikaya şunları yazdı;
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir.

Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısının düzenlendiği TUSAŞ'a geldi.


Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,
"Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi"
dedi.

NATO: Terörü şiddetle kınıyoruz, Türkiye'nin yanındayız

NATO Genel Sekreteri Rutte,
"NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz"
açıklamasında bulundu.

Savunma sanayisi temsilcileri Ankara'ya hareket etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün ve beraberindeki heyet ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısı sonrası İstanbul'daki SAHA EXPO'dan ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı.


Olay sırasında Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.


Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.


Yayın yasağı getirildi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını açıkladı.


DDM'den ilk açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada,
"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız"
denildi.

Siyasilerden peş peşe açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:
Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir"

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını lanetliyorum.


Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.


Milletimizin başı sağ olsun.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin,
"Savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır"
dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ü aradığını ancak olay çok yeni olduğu için detaylarla ilgili bilgi alamadığını ifade eden Kacır, şunları kaydetti:

"Rabb'im bütün mühendislerimizi, araştırmacılarımızı muhafaza etsin. Biz savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi, tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle, kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ümit ediyorum ki yaşanan bu saldırıda herhangi bir kaybımız bulunmasın. Tekrar tüm savunma sanayimize ve TUSAŞ'taki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi buradan sunuyorum"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

Kahramankazan'daki TUSAŞ tesislerine hainlerce gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum.


Saldırı sonrası şehit olan vatandaşlarımıza yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.


Milletimizin başı sağ olsun.


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik alçak terör saldırısını lanetliyorum.


Saldırı sonucu şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.


Olayla ilgili bilgileri aktaran CNN Türk Muhabiri Paşa Alyurt:
“Nizamiye çevresinde olduğu belirtilen bir süreç. TUSAŞ yoğun güvenlik önlemlerinin olduğu bir tesis. Türk savunma sanayii tesisleri arasına baktığımızda güvenlik bakımından yoğun bir önlemin alınmış olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. İçerisinde binlerce çalışanı olan bir tesis. Emniyet mensubunun bölgeye gönderilmiş olduğunu ifade edelim. Ambulans ekiplerinin de bölgeye sevk edilmiş olduğunu ifade edelim. Yine bir iddiadan bahsedecek olursak zira çok sıcak bir gelişme, bombalı saldırı iddiası da var. Ancak bu teyit edilmiş bir bilgi değil. Çok sıcak bir gelişme olduğu için sürecin emniyet ekipleri tarafından yapılan tespit çalışmalarının ardından daha net bir şekilde ortaya çıkacağını ifade etmiş olalım.

Müdahale sürecinin ilk etapta TUSAŞ’ın kendi güvenlik görevlisi bünyesinde çalışan personel tarafında yapılmış olduğunu ifade edelim. Akıncı üssüne oldukça yakın bir nokta burası. Ana nizamiyede TUSAŞ’ın çok sayıda kapısı var. Bu kapılarda servis yoğunluğu olan bir bölge. Şu anda çalışmalar devam ediyor. TUSAŞ yerleşkesinde 15 bin çalışan var. 15 bin çalışan burada vardiyalı olarak çalışıyor. Helikopter grubu, İHA grubu, uzay sistemleri grubu, milli muharip uçak mühendislik grubuna hizmet veren oldukça büyük bir yerleşke içerisinde olan bir tesisten bahsediyoruz"
açıklamasında bulundu.

TUSAŞ nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.



#Ankara
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#patlama

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