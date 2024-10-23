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Milli Savunma Bakanı Güler'den TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama: Bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız

Milli Savunma Bakanı Güler'den TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama: Bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız

20:2823/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
AA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin, "En son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek" dedi.

SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Güler, şunları kaydetti:

"TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin."


TUSAŞ’a terör saldırısı, şehit ve yaralılar var: Patlama ve çatışma anları kamerada

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisinde patlama ve silah sesleri duyulması sonrası bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama anı ve silah seslerinin duyulduğu ilk görüntüler kameralara yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız." açıklamasını yaptı. Terör saldırısında 1'i erkek, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirilirlen 4 şehit, 14'te yaralı var.

Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında beş şehit, biri ağır olmak üzere toplam 22 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. Öte yandan teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenildi.


#Ankara
#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
#TUSAŞ

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