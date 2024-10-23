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Televizyon kanallarından ortak karar: Diziler ekrana gelmeyecek

Televizyon kanallarından ortak karar: Diziler ekrana gelmeyecek

20:3723/10/2024, Wednesday
G: 23/10/2024, Wednesday
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tüm TV kanalları tarafından ortak olarak alınan kararla, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ve bu saldırıda verilen şehitler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisine gerçekleştirilen terör saldırısında 4 çalışan şehit olurken 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın biri erkek teröristler olay yerinde öldürüldü.


TV kanalları dizileri bu akşam yayınlamayacak

Tüm TV kanallarının aldığı kararla, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ve bu saldırıda verilen şehitler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.


Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında beş şehit, biri ağır olmak üzere toplam 22 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. Öte yandan teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenildi.

#TUSAŞ
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