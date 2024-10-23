Televizyon kanallarından ortak karar: Diziler ekrana gelmeyecek

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Tüm TV kanalları tarafından ortak olarak alınan kararla, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ve bu saldırıda verilen şehitler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.
TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesisine gerçekleştirilen terör saldırısında 4 çalışan şehit olurken 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren biri kadın biri erkek teröristler olay yerinde öldürüldü.
TV kanalları dizileri bu akşam yayınlamayacak
TV kanalları dizileri bu akşam yayınlamayacak
Tüm TV kanallarının aldığı kararla, TUSAŞ'a gerçekleştirilen terör saldırısı ve bu saldırıda verilen şehitler nedeniyle dizilerin yeni bölümlerinin bu akşam yayınlanmayacağı açıklandı.
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