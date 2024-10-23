Ankara'da terör saldırısı: Teröristlerin ilk görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) tesislerinin önünde bir patlama meydana geldi. Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken saldırıyı gerçekleştiren terörislerin görüntüleri de ortaya çıktı.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne teröristler tarafından saldırı düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hain saldırıda şehit ve yaralıların olduğu bilgisini paylaştı.
Bölgeye çok sayıda güvenlik ekibi sevk edilirken, çatışmanın sürdüğü ve rehineler bulunduğu bilgisi alındı. Güvenlik gerekçesiyle personelin sığınaklara çekildiği bildirildi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri de hazır bekliyor.
Teröristlerin görüntüsü kamerada
Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Teröristlerin çok sayıda teçhizatlar kuşandığı ve sırt çantalarının olduğu görülüyor.