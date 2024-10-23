Kahramankazan'da milli savunma sanayi tesisi TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısına dünyadan tepkiler geldi. ABD, Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'ye destek açıklamaları yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırıyı kınadı. NATO ise “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” açıklamasında bulundu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirb "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber" açıklamasını yaparken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise mesajında "Azerbaycan her zaman kardeş Türkiye'nin yanındadır" ifadelerini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.
BM: Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içindeyiz
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
TUSAŞ'a ilişkin terör saldırısını şiddetle kınadığını belirten Guterres, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.
BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq da saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"Genel Sekreter sivillere yönelik bu saldırıyı kınıyor." ifadesini kullanan Haq, Genel Sekreter'in hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiğini aktardı.
ABD
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
ABD'li danışman, "bu zor günlerde" dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler, onların aileleri ve Türk halkıyla beraber olduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin'den kınama
Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınayarak, taziye dileklerini iletti.
Azerbaycan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıyı kınayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğunu büyük üzüntü ile öğrendiğini belirtti.
Terörü lanetlediğini belirten Tatar, yaslı ailelere ve Türk halkına başsağlığı dileklerini iletti.
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de terör saldırısını şiddetle kınadı.
Pakistan
Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ve Başbakan Şahbaz Şerif, terör saldırısını kınadı.
Pakistan Başbakanı Şerif de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da düzenlenen terör saldırısı karşısında üzüntü duyuyoruz." ifadesine yer verdi.
Saldırıda şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şerif, Türk halkının yanında olduklarını belirtti.
Katar
Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Katar, barış ve güvenliği hedef alan her türlü terör ve saldırganlık eylemine karşıdır." ifadesine yer verildi.
Katar'ın her türlü terör ve saldırganlık eylemine karşı Türkiye ile dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılan açılamada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını "güçlü şekilde" kınadıkları ifade edildi.
Türkiye'deki yabancı misyon temsilciliklerinden kınama mesajları
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve diğer ülkelerin yabancı misyon temsilcilikleri de terör saldırısını kınadı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.
ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve bazı ülkelerin Ankara'daki misyon temsilcilikleri de Ankara'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajları yayımladı.
Delegasyonun X'teki hesabından yapılan açıklamada, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.
AB'nin terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur."
Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont da saldırıyı kınadığını belirterek, "Türk yetkilileriyle dayanışmamızı ifade eder, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunarız." ifadesine yer verdi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'nın kuzeyinden dehşet verici görüntüler bize ulaşıyor. Bu korkunç terörden etkilenen herkesin acısını derinden paylaşıyorum." ifadesini kullandı.