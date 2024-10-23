Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki en büyük ve en önemli kuruluşlarından biri olan TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretim kapasitelerinin geliştirilmesi açısından stratejik bir role sahip. Türkiye'nin beşinci nesil yerli savaş uçağı olan MMU ve TÜRKSAT gibi hem askeri hem de sivil havacılık ve uzay alanında birçok stratejik projenin yürütüldüğü TUSAŞ, yerli, milli ve bağımsız teknolojilere sahip olunmasında ve uluslararası arenada rekabet edebilmesinde kritik bir aktör....
TUSAŞ 28 Haziran 1973 yılında Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu.
Şirket, Türkiye'nin savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretim kapasitelerinin geliştirilmesi açısından stratejik bir role sahip.
Ana üretim tesisi Kazan'da
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), ana üretim tesisini Ankara’nın Kazan ilçesinde bulunduruyor. Oldukça geniş alana sahip olan üretim tesis, hava araçlarının tasarımı, üretimi ve montajı gibi kritik faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Resmi olmayan bilgiye göre, 15 bini aşkın çalışanın olduğu belirtiliyor.
Milli savunma ve teknoloji gelişimi
TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaç duyduğu yerli hava araçlarının ve savunma sistemlerinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynuyor. Askeri ve sivil havacılık projelerinde önemli görevler üstlenerek yerli uçak, insansız hava araçları (İHA), helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.
- Öyle ki her yıl birbirinden iddialı projeleriyle Türk savunmasını birçok alanda temsil etti.
TUSAŞ'ın başlıca faaliyetleri arasında şunlar yer alıyor:
Milli Muharip Uçak (MMU)
TUSAŞ, Türkiye'nin beşinci nesil yerli savaş uçağı olan MMU (Milli Muharip Uçak), HÜRKUŞ ve HÜRJET gibi projeler üzerinde çalışıyor. MMU, Türkiye’nin askeri havacılık kabiliyetlerini küresel ölçekte artıracak ve bağımsız savunma teknolojilerine sahip olmasını sağlayacak bir girişim.
İHA ve SİHA teknolojileri
TUSAŞ, insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) alanlarında da önemli projeler yürütüyor. Türkiye’nin bu alanda elde ettiği başarılarda, TUSAŞ’ın ürettiği araçlar büyük katkı sağlıyor. Örneğin, ANKA ve Aksungur gibi İHA’lar askeri operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor.
Uzay ve uydu teknolojileri
TUSAŞ, Türkiye'nin uzay projelerinde de kritik bir oyuncu. TÜRKSAT gibi, Türkiye’nin uydu teknolojilerini geliştirme ve uzay araştırmalarında daha bağımsız bir konuma gelme çabalarında TUSAŞ önemli görevler üstleniyor.
Kompozit malzemeler ve havacılık yazılımı
TUSAŞ, yerli ve milli teknoloji geliştirme konularında önemli bir rol oynuyor. Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırım yapıyor. Özellikle kompozit malzemeler ve havacılık yazılımı gibi alanlarda dünya standartlarında teknolojilere sahip.
Uluslararası işbirlikleri ve ihracat
TUSAŞ, sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da önemli projelere imza atıyor. Yabancı ülkelere savunma sanayi ürünleri ihraç etme ve uluslararası işbirlikleri yürütüyor.
Böylelikle, Türkiye’nin savunma sanayi ihracatını artırmasına katkı sağlıyor ve küresel pazarda önemli bir yer edinmesine olanak tanıyor.
TUSAŞ kime ait?
TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağlı bir şirket. Şirketin %54,49'u Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait. Ayrıca, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın %45,45 ve Türk Hava Kurumu'nun (THK) %0,06 oranında hissesi bulunuyor.