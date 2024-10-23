Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam bildiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.
"TUSAŞ ne üretiyor?" sorusu ise son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda şehit ve yaralılar olduğu açıklandı.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren en önemli kuruluşlarından biridir. 1973 yılında kurulan TUSAŞ, yerli ve milli hava platformlarının geliştirilmesi, üretilmesi ve bakımı konularında çalışmalar yürütmektedir. İşte TUSAŞ ile ilgili bazı temel bilgiler:
Ana Faaliyet Alanları:
Kilit Projeler:
Milli Muharip Uçak (MMU): Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretme projesi. Bu proje, Türkiye'nin savunma sanayii bağımsızlığını artırma stratejisinin bir parçasıdır.
ANKA İHA: İnsansız hava aracı olan ANKA, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılmaktadır. Aynı zamanda silahlı varyantları da bulunmaktadır.
ATAK Helikopteri: TUSAŞ’ın geliştirdiği taarruz helikopteri, kara kuvvetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla üretilmiştir.
Teknoloji ve İnovasyon:
TUSAŞ, yerli ve milli teknoloji geliştirme konularında önemli bir rol oynamakta, Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırım yapmaktadır. Özellikle kompozit malzemeler ve havacılık yazılımı gibi alanlarda dünya standartlarında teknolojilere sahiptir.