Emeklilik Dilekçesi Verdikten Sonra Ne Zaman Maaş Bağlanır?

Emekli maaşının bağlanması farklı sigorta kollarında farklı olmaktadır:



• 4A emeklilerinin maaşları, talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşlarında bağlanır. 5510 sayılı kanunun 4/A bendi kapsamında çalışanlar 4 Temmuz 2009’da talepte bulunmuşlarsa 1 Ağustos 2019’da ilk maaşları bağlanmış olur. Temmuz ayının ilk günleri başvuru yapılmış olsa bile o ay için ödeme yapılmaz. O tarihi takip eden ayın başında ödeme yapılır.

• 4B emeklilerinin maaşları da aynı 4A emeklileri gibi talepte bulundukları ayı takip eden ayın başında bağlanır.

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• 4C emeklilerinin durumu daha farklıdır. Emekli sevk onayının görevliyle ilişkisini kestiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli maaşı bağlanır. Görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline bağlı olarak çalışmamış olanlar ile yaşlılık maaşına hak kazananların kontrolleri yapıldıktan sonra, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren maaşları bağlanır.

SSK Emeklileri Maaşlarını Hangi Tarihte Alır?

4A kapsamında çalışan emeklilerinin maaş alma tarihleri tahsis numaralarının son hanesine göre değişiklik gösterir:

• Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 4 olanlar her ayın 23’ü ve 24’ünde emekli maaşı alabilirler.

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• Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar her ayın 23’ünde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar her ayın 22’sinde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar her ayın 21’inde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar her ayın 20’sinde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar her ayın 19’unda emekli maaşı alabilirler.

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• Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar her ayın 18’inde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17’sinde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ise her ayın 26’sında emekli maaşı alabilirler.

BAĞ – KUR Emeklileri Maaşlarını Hangi Tarihte Alır?

4B kapsamında çalışan BAĞ – KUR emeklilerinin maaşlarını alacakları tarihler için tahsis numarasının son hanesine bakılır:

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25’inde,

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• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar her ayın 26’sında,

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27’sinde,

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28’sinde maaşlarını alabilirler.

Emeklilik maaşının bağlanması sonrası her ay yukarıda belirtilen tarihlerde maaş çekilebilir.

Emeklilik Maaşı Alabilmek İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

Emeklilik maaşı alabilmek için gerekli olan koşullar aşağıda verilmiştir:

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• Hangi sigorta kapsamında çalışılıyorsa, o sigorta kolunun şartlarına göre yaş doldurulmalıdır.

• 2008 yılından itibaren işe başlamış olanların 5.400 günlük primlerinin tamamını ödemesi gerekir.

• 2008 yılından sonra emekli olacak kişilerin 63 yaşını doldurmuş olması gerekir.

• 2008 yılında ilk defa sigorta girişi yapılmış olan kişiler 53 yaşında emeklilik hakkını yalnızca 7.200 prim gününü doldurmak kaydıyla alabilirler.

• Emekli olacak kişinin en az 15 yıllık sigortalılık ve 3600 prim ödemesi gerekir.

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Emekli Maaşı Hangi Bankalardan Çekilebilir?

Emekli maaşının çekilebileceği bankalar SGK ile anlaşmalı bankalardır. Bunun dışında PTT şubelerinden de emekli maaşı çekilebilir. Emekli maaşı çekilebilecek bankalar şunlardır:

• Vakıflar Bankası

• Yapı Kredi Bankası

• HSBC Bankası

• ING Bank

• Şeker Bankası

• Türkiye İş Bankası

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• Ziraat Bankası

• Halk Bankası

• Fibabanka

• Garanti Bankası

• Denizbank

Emekli maaşının bağlanması sonrası yukarıdaki anlaşmalı bankalardan kişi için en uygun ve avantajlı olanı seçilebilir.