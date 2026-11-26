Emeklilik Dilekçesi Verdikten Sonra Ne Zaman Maaş Bağlanır?

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Emekli maaşının bağlanması farklı sigorta kollarında farklı olmaktadır:

• 4A emeklilerinin maaşları, talepte bulundukları tarihi takip eden aybaşlarında bağlanır. 5510 sayılı kanunun 4/A bendi kapsamında çalışanlar örneğin 4 Temmuz'da talepte bulunmuşlarsa 1 Ağustos'ta ilk maaşları bağlanmış olur. Temmuz ayının ilk günleri başvuru yapılmış olsa bile o ay için ödeme yapılmaz. O tarihi takip eden ayın başında ödeme yapılır.

• 4B emeklilerinin maaşları da aynı 4A emeklileri gibi talepte bulundukları ayı takip eden ayın başında bağlanır.

• 4C emeklilerinin durumu daha farklıdır. Emekli sevk onayının görevliyle ilişkisini kestiği tarihi takip eden aybaşından itibaren emekli maaşı bağlanır. Görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline bağlı olarak çalışmamış olanlar ile yaşlılık maaşına hak kazananların kontrolleri yapıldıktan sonra, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren maaşları bağlanır.

SSK (4A) Emeklileri Maaşlarını Hangi Tarihte Alır?

4A kapsamında çalışan emeklilerinin maaş alma tarihleri tahsis numaralarının son hanesine göre değişiklik gösterir:

• Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar her ayın 24'ünde, son rakamı 2 olanlar ise her ayın 25'inde emekli maaşı alabilirler.

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• Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar her ayın 23’ünde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar her ayın 22’sinde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar her ayın 21’inde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar her ayın 20’sinde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar her ayın 19’unda emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar her ayın 18’inde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17’sinde emekli maaşı alabilirler.

• Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ise her ayın 26’sında emekli maaşı alabilirler.

Bağ-Kur (4B) Emeklileri Maaşlarını Hangi Tarihte Alır?

4B kapsamında çalışan BAĞ – KUR emeklilerinin maaşlarını alacakları tarihler için tahsis numarasının son hanesine bakılır:

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar her ayın 25’inde,

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar her ayın 26’sında,

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar her ayın 27’sinde,

• BAĞ-KUR emeklilik tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28’sinde maaşlarını alabilirler.

Emeklilik maaşının bağlanması sonrası her ay yukarıda belirtilen tarihlerde maaş çekilebilir.

Emeklilik Maaşı Alabilmek İçin Hangi Şartlar Gereklidir?

Emeklilik maaşı alabilmek için gerekli olan koşullar aşağıda verilmiştir:

• Hangi sigorta kapsamında çalışılıyorsa, o sigorta kolunun şartlarına göre yaş doldurulmalıdır.

• 30 Nisan 2008'den sonra ilk kez sigortalı olanlarda (4A) emeklilik için 7.200 prim günü ile kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranır; yaş sınırı 2036'dan itibaren kademeli olarak 65'e yükselir.

• Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında prim günü şartı 9.000 gündür.

• 5.400 prim günüyle yaş şartını dolduranlar kısmi emeklilikten yararlanabilir.

Emekli Maaşı Hangi Bankalardan Çekilebilir?

Emekli maaşının çekilebileceği bankalar SGK ile anlaşmalı bankalardır. Bunun dışında PTT şubelerinden de emekli maaşı çekilebilir. Emekli maaşı çekilebilecek bankalar şunlardır:

• Vakıflar Bankası

• Yapı Kredi Bankası

• HSBC Bankası

• ING Bank

• Şeker Bankası

• Türkiye İş Bankası

• Ziraat Bankası

• Halk Bankası

• Fibabanka

• Garanti Bankası

• Denizbank

Not: SGK ile anlaşmalı banka listesi zaman içinde değişebilir. Güncel liste için SGK'nın resmi internet sitesini kontrol etmeniz önerilir.

Emekli maaşının bağlanması sonrası yukarıdaki anlaşmalı bankalardan kişi için en uygun ve avantajlı olanı seçilebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Emeklilik dilekçesi verdikten sonra maaş ne zaman bağlanır?

SSK (4A) ve Bağ-Kur (4B) emeklilerinde maaş, tahsis talebinde bulunulan tarihi takip eden aybaşından itibaren bağlanır.

SSK emekli maaşı ayın kaçında yatar?

Tahsis numarasının son rakamına göre her ayın 17'si ile 26'sı arasında ödenir: 9 → 17, 7 → 18, 5 → 19, 3 → 20, 1 → 21, 8 → 22, 6 → 23, 4 → 24, 2 → 25, 0 → 26.

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Bağ-Kur emekli maaşı ayın kaçında yatar?

Son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar ayın 25'inde, 1 ve 3 olanlar 26'sında, 4, 6 ve 8 olanlar 27'sinde, 0 ve 2 olanlar ise 28'inde maaşlarını alır.