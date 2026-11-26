18 Mart Çanakkale Zaferi'ne yazılmış efsane "Dur Yolcu" şiiri

"Dur Yolcu" şiiri, hikayesi ve sözleri yazımızda. Halk arasında anıt nedeniyle "Dur Yolcu" adıyla anılan şiir, Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiiridir. Şiirin sadece ilk dizeleri anıt üzerinde yer alır.

Dur Yolcu Anıtının Hikayesi

Tarihler 1960 yılını göstermektedir. Günümüzde hâlâ faal olan, Dur Yolcu Anıtı‘nın hemen altında yer alan Değirmen Burnu Tabyaları‘nın komutanı Üsteğmen Turan Şekip PINAR yaşadığı coğrafyanın önemini çok iyi bilmekteydi. Çanakkale Zaferi‘nin gururunu yaşarken bu muhteşem zaferi gösterebilecek bir eser bırakmayı da çok istiyordu. Bir gün Yedek Subay Seyran Çebi‘yi çağırdı. Ona düşündüklerini heyecanla anlattı. Büyük bir eser bırakmak istiyordu. Çanakkale Boğazı‘ndan gelip geçen herkes görmeliydi. Ne yapacakları konusunda konuşurlarken kendisine masasının üzerinde bulunan “Asker Sigarası” paketini gösterdi.

“Bunu çizebilir misin?” diye sordu. Seyran Çebi çizebileceğini söyledi. Tek başına bir asker görseli istenileni anlatmaya yetmeyecekti. Bu nedenle Necmettin Halil Onan‘a ait şiirin dizeleri anıta ilave edildi. “Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir!” Anıta dizelerin ilave edilmesi yanında Çanakkale Şehitler Abidesi‘nin yapımı henüz yeni tamamlanmıştı.

Reklam Reklam

Dur Yolcu Anıtı, Çanakkale Boğazı'nın en hâkim noktasına yapılmış bir yer anıtıdır. Dur Yolcu askeri bölge içerisinde olduğu için sadece özel izinle ziyaret edilebilmektedir. Anıt, dizili taşlar boyanarak yapılmıştır. Dur Yolcu Çanakkale ili Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü sınırları içerisindedir.

Dur Yolcu Şiiri Sözleri ("Bir Yolcuya")

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

Dur Yolcu Şiiri Dinle

Sıkça Sorulan Sorular

Dur Yolcu şiiri kimin?

Dur Yolcu şiiri, Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" adlı şiiridir. Anıtta şiirin yalnızca ilk dizeleri yer alır.

Dur Yolcu anıtı nerede?

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kilitbahir köyü sınırlarında, Çanakkale Boğazı'na bakan yamaçtadır. Askeri bölgede bulunduğu için yakından ziyaret özel izne tabidir.

Dur Yolcu anıtı ne zaman yapıldı?

Anıt, 1960 yılında Değirmen Burnu Tabyaları komutanı Üsteğmen Turan Şekip Pınar'ın girişimiyle, Yedek Subay Seyran Çebi tarafından tasarlanmıştır.

Reklam Reklam

Dur Yolcu şiiri kaç kıtadır?

Şiir dört kıtadan oluşur.