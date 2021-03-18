Özgün 18 Mart Çanakkale Zaferine yazılmış efsane "Dur Yolcu" şiiri
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"Dur Yolcu" kim yazdı? 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiiri sözleri, hikayesi ve şiiri dinle

18 Mart Çanakkale Zaferi'ne yazılmış efsane "Dur Yolcu" şiiri

"Dur Yolcu" şiiri, hikayesi ve sözleri yazımızda. Bugün şanlı 18 Mart Çanakkale zaferinin yıl dönümü. Çanakkale zaferine dair çok sayıda şiirler yazıldı. Zafere yönelik yazılan şiirler arasında en çok bilinense "Dur Yolcu" şiiridir. İşte "Dur Yolcu" şirinin hikayesi, sözleri ve şiiri dinle.

Haber Merkezi Yeni Şafak
&quot;Dur Yolcu&quot; şiiri.
"Dur Yolcu" şiiri.

"Dur Yolcu" şiiri, hikayesi ve sözleri yazımızda. Dur Yolcu Şiiri obje nedeniyle o isimle anılsa da Necmettin Halil Onan'a ait; "Bir Yolcuya" isimli şiirdir. Şiirin sadece ilk dizeleri anıt üzerinde yer alır.

DUR YOLCU HİKAYESİ NEDİR?

Tarihler 1960 yılını göstermektedir. Günümüzde hala faal olan, Dur Yolcu Anıtı‘nın hemen altında yer alan Değirmen Burnu Tabyaları‘nın komutanı Üsteğmen Turan Şekip PINAR yaşadığı coğrafyanın önemini çok iyi bilmekteydi. Çanakkale Zaferi‘nin gururunu yaşarken bu muhteşem zaferi gösterebilecek bir eser bırakmayı da çok istiyordu. Bir gün Yedek Subay Seyran Çebi‘yi çağırdı. Ona düşündüklerini heyecanla anlattı. Büyük bir eser bırakmak istiyordu. Çanakkale Boğazı‘ndan gelip geçen herkes görmeliydi. Ne yapacakları konusunda konuşurlarken kendisine masasının üzerinde bulunan “Asker Sigarası” paketini gösterdi.

“Bunu çizebilir misin?” diye sordu. Seyran Çebi çizebileceğini söyledi. Tek başına bir asker görseli istenileni anlatmaya yetmeyecekti. Bu nedenle Necmettin Halil Onan‘a ait şiirin dizeleri anıta ilave edildi. “Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir!” Anıta dizelerin ilave edilmesi yanında Çanakkale Şehitler Abidesi‘nin yapımı henüz yeni tamamlanmıştı.

Dur Yolcu Çanakkale Boğazının en hakim konumuna yapılmış görsel bir objedir. Dur Yolcu askeri bölge içerisinde olduğu için sadece özel izinle ziyaret edilebilmektedir. Dur Yolcu objesi dizili taşlar boyanarak yapılmıştır. Dur Yolcu Çanakkale ili Eceabat ilçesi Kilitbahir köyü sınırları içerisindedir.

DUR YOLCU ŞİİRİ SÖZLERİ

Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın

Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın

Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda

Gördüğün bu tümsek Anadolu'nda,

İstiklal uğrunda, namus yolunda

Can veren Mehmed'in yattığı yerdir.

Bu tümsek, koparken büyük zelzele,

Son vatan parçası geçerken ele,

Mehmed'in düşmanı boğduğu sele

Mübarek kanını kattığı yerdir.

Düşün ki, haşrolan kan, kemik, etin

Yaptığı bu tümsek, amansız, çetin

Bir harbin sonunda bütün milletin

Hürriyet zevkini tattığı yerdir.

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