Kadir Gecesi Duası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün...





Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde edilen dua ve yapılan ibadetler ayrı bir öneme ve fazilete sahiptir. Bu gecede namaz kılmak, dua etmek ve Kur'an okumak gibi salih ameller diğer zamanlara kıyasla daha faziletlidir. İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Kadir gecesine erişildiğinde okunmasını tavsiye ettiği dua.

Kadir gecesi duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve manası yazımızda. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde yapılan tüm salih ameller diğer zamanlarda yapılan ibadetlerden kat kat daha faziletlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre 2027 yılında Kadir Gecesi 5 Mart Cuma günü idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde Kadir gecesinin önemine çokça yer verilmiştir. Peki, Kadir gecesinde nasıl dua edilir? İşte Kadir gecesi duası...

Kadir Gecesi Duası

Yine Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.)

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Kadir Gecesi Duası Arapça Okunuşu

Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühibbü'l-afve fa'fü annî.

Kadir Gecesi Duası Anlamı

"Allah'ım! Sen çok affedicisin, kerimsin; affetmeyi seversin. Beni affet."Hz. Âişe şöyle anlatmıştır: "Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilirsem o gece nasıl dua edeyim?" diye sordum. Resûlullah, "Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni affet, diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât, 84; İbn Mâce, Dua, 5)

Peygamber Efendimizin Ramazan'ın Son On Günündeki İbadeti

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan ayının son on gününde itikafa girer ve bu günleri Kur'an, namaz ve dua ile geçirirdi. İtikafa giremeyecek Müslümanlarsa bu ibadetleri camilerde cemaate katılarak ya da evlerinde yapabilirler.

Kadir Gecesinin Önemi

Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.

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"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)

"Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

Kadir Gecesinde Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kılmak, Kur'ân-ı Kerîm okuyarak üzerinde düşünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlı olur. Peygamberimiz Kadir gecesinde nasıl dua edebileceğini soran Âişe vâlidemize şöyle demesini tavsiye etmiştir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey Allahım! Sen şüphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmizî, “Da‘avât”, 84).

Kadir gecesi geçmişte işlenen günahların bağışlanması için büyük fırsatlardan birisidir. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

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"Faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Fazlu Leyleti'l-Kadr, 1)

Sıkça Sorulan Sorular

Kadir Gecesi duası nedir?

Hz. Peygamber'in Hz. Âişe'ye öğrettiği "Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühibbü'l-afve fa'fü annî" duasıdır. Anlamı: "Allah'ım! Sen çok affedicisin, kerimsin; affetmeyi seversin. Beni affet."

2027'de Kadir Gecesi ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre 2027 yılında Kadir Gecesi 5 Mart Cuma günü idrak edilecek.

Kadir Gecesi'ne özel bir namaz var mı?

Diyanet'e göre Kadir Gecesi'ne özel belirli bir nafile namaz yoktur. Bu gece nafile namaz kılmak, Kur'an okumak, dua ve tefekkürle değerlendirmek tavsiye edilir.