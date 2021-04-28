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Özgün Kadir Gecesi Duası Allahümme inneke afüvvün kerîmün
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Kadir Gecesi Duası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün...

Kadir gecesi duası ve bu gecede yapılacak ibadetler bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinden ayrı bir öneme ve fazilete sahip. Bu gecede namaz, dua ve Kur'an okumak gibi salih ameller diğer günlere kıyasen daha faziletli İşte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Kadir gecesine erişildiğinde yapılmasını belirttiği dua.

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Kadir Gecesi Duası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün...
Kadir gecesi duası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Kadir gecesi duasının Arapça, Türkçe okunuşu ve manası yazımızda. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde yapılan tüm salih ameller diğer günlerden yapılan diğer ibadetlerden kat ve kat daha faziletlidir. Kur'an-ı Kerim'de ve sahih hadislerde Kadir gecesinin önemine çokça yer verilmiştir. Peki, Kadir gecesinden nasıl dua edilir? İşte Kadir gecesi duası...

KADİR GECESİ DUASI

Yine Âişe radıyallahu anhâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ramazanda diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazanın son on gününde de ramazanın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ'tikâf 8. Ayrıca bk. Tirmizî, Savm 72; İbni Mâce, Sıyâm 57.)

  • * Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi:
  • Arapça Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
  • – Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.
  • – "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5.)

KADİR GECESİNDEN YAPILACAK İBADETLER

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan ayının son on gününde itikafa girer ve bu günler Kur'an, namaz ve dua ile geçirirdi. İtikafa giremeyecek Müslümanlarsa bu ibadetleri camilerde cemaate katılarak ya da evlerinde yapabilirler.

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