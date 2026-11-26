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İlkokul diploması ve ortaokul diploması nasıl alınır? Hayatın size getirdikleri ya da zamanında yaptığınız tercihler yüzünden öğreniminizi tamamlayamamış ya da hiç başlamamış olabilir ve bunlara ilişkin diplomaları temin edememiş olabilirsiniz. Bu şartlar ilkokul diploması almanıza engel değildir. Yani yıllar sonra öğrenim hayatına giriş yaparak bu eksiği kapatabilir ve planlarınızı uygulamaya sokabilirsiniz. İlkokul, ortaokul ve lise diploması almak isteyenler kendilerine en yakın Halk Eğitim Merkezlerine giderek detaylı bilgi alabilirler ve gerekli evraklarla oradan başvuru yapabilirler.

Kayıp İlkokul veya Ortaokul Diploması Nasıl Alınır?

Diplomasını kaybedenler, mezun oldukları okula; okul kapanmışsa bağlı olduğu İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak "diploma kayıt örneği" alabilir. Bu belge diploma yerine geçer. Mezuniyet bilgileri e-Okul sisteminde kayıtlı olanlar, e-Devlet üzerinden de mezuniyet bilgilerini sorgulayabilir.

Okulu Yarıda Bırakanlar Diplomayı Nasıl Alır?

Kimler Başvurabilir?

Zorunlu eğitim yaşını bitirenlerden;

İlköğretimin 5'inci sınıfını tamamladığını belgelendirenler,

Yetişkinler 2'nci kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,

Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,

İlköğretimin ya da ortaöğretimin 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflarından ayrılanlar,

İlkokulun 4'üncü sınıfını bitirenler,

Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) maddelerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar, başvurabilirler.

Bir yıldan fazla süreli kamu görevi ile yurtdışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrencilerde yaş kaydı aranmaksızın başvurabilirler.

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Açık Öğretim Ortaokuluna Başvurular ve Kayıt Yenilemeler Nerelerden Yapılır?

Kayıt başvuruları Halk Eğitimi Merkezi ve Mesleki Eğitim Merkezi müdürlüklerine yapılabilir.

Yeni Kayıt İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

- Adayın öğrenim durumuna göre ilkokul diploması, ilkokul kayıt belgesi, ikinci kademe okur yazarlık belgesi- yetiştirici ve tamamlayıcı temel Eğitim-B kurs belgesi (İlkokul diploması yerine geçer), öğrenim belgesi (tasdikname), denklik belgesi ve dışardan bitirme belgelerinden biri. (Belge asıl olacak ve belgede mutlaka mühür, belgenin tarih ve sayısı belirtilmiş olmalı.)

- Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası'ndan birine TC kimlik numarasına yatırılmış Yeni Kayıt Banka Dekontu.

- Bir adet vesikalık fotoğraf.

İkinci Kademe Okur Yazarlık Belgesi Nereden Alınır?

Halk Eğitimi Merkezi müdürlüklerinden alınır.

Kayıt Yenileme İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ziraat, Vakıf ve Halk Bankası'ndan birine T.C. kimlik numarası ile Kayıt Yenileme ücreti yatırılması yeterlidir.

Açık Öğretim Ortaokuluna Kaçıncı Sınıftan Başlanır?

Açık Öğretim Ortaokulu'na kesin kayıt işlemi yapılmış öğrencilerden:

İlkokul mezunu olanlar 6. sınıftan,

İlkokul 4. sınıfı bitirenler 5. sınıftan,

İkinci Kademe okur-yazar belgesi olanlar, 6. sınıftan; ilkokul mezunu olup Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi olanlar, 7. sınıftan (Kalfalık ve ustalık belgesini 17 Eylül 2012 Tarihinden önce alanlar için bu madde geçerlidir.)

Dışarıdan bitirme belgesi veya tasdikname belgesi olanlar ise intibak işlemi sonucuna göre belirlenen sınıftan başlarlar.

Sıkça Sorulan Sorular

Kayıp ilkokul diploması nereden alınır?

Mezun olunan okuldan ya da okul kapanmışsa İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden dilekçeyle "diploma kayıt örneği" alınabilir.

Okuma yazma belgesi ilkokul diploması yerine geçer mi?

Halk Eğitim Merkezlerinden alınan 2. kademe okur yazarlık belgesi ilkokul diploması yerine geçer.

Ortaokul diploması nasıl alınır?

Ortaokulu bitirmemiş olanlar Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt yaptırarak ortaokul diploması alabilir. Başvurular Halk Eğitimi Merkezlerinden yapılır.