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KYK ne zaman yatacak? 2026-2027 ilk KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu mu?

14:37, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 14:37, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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KYK bursu ne zaman açıklanacak 2026?

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2026-2027 dönemi burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Burs ve öğrenim kredisi hakkı kazanan öğrencilerin, en geç 11 Kasım Çarşamba günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları gerekiyor. Mevcut bursiyerlerin ödemeleri her ayın 6'sı ile 10'u arasında T.C. kimlik numarasının son rakamına göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılırken, sisteme yeni giren öğrenciler ilk toplu ödeme gününü bekliyor. Peki KYK bursu ne zaman yatacak? 2026-2027 ilk KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu mu? İşte detaylar.

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor.


KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre burs ve kredi başvurusunda bulunarak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, ödeme almaya hak kazanacak.

İlk KYK burs ve kredi ödemelerinin toplu olarak hangi tarihte yapılacağı henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025'te duyurulmuş, ilk ödemeler ise 18-20 Kasım tarihleri arasında iki aylık olarak hesaplara yatırılmıştı.

GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onayında son tarih 11 Kasım 2026 Çarşamba olarak belirlendi. Öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerekli onay işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvuruda bulundukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılacak. Bu yıl da benzer şekilde ilk ödemelerin kasım ayı içerisinde iki aylık toplu ödeme şeklinde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılı boyunca üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, eğitim seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Mevcut ödeme tutarları şu şekilde:

- Lisans öğrencileri: 4.000 TL

- Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

- Doktora öğrencileri: 12.000 TL

KYK burs ve kredi miktarlarının Ocak 2027'de yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni tutarlar, yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek.

Başlıklar :KYK burs ücretiKYK bursuGSBkyk bursu 2026
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KYK ne zaman yatacak? 2026-2027 ilk KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu mu?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütname onayı yapması gerekiyor.


KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre burs ve kredi başvurusunda bulunarak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, ödeme almaya hak kazanacak.

İlk KYK burs ve kredi ödemelerinin toplu olarak hangi tarihte yapılacağı henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 2025-2026 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi sonuçları 4 Kasım 2025'te duyurulmuş, ilk ödemeler ise 18-20 Kasım tarihleri arasında iki aylık olarak hesaplara yatırılmıştı.

GSB burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler için taahhütname onayında son tarih 11 Kasım 2026 Çarşamba olarak belirlendi. Öğrencilerin, 11 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden gerekli onay işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

İlk kez burs veya kredi alacak öğrencilere, başvuruda bulundukları öğretim yılının başlangıcı olan ekim ayından itibaren normal öğrenim süreleri boyunca ödeme yapılacak. Ödemeler, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6'sı ile 10'u arasında hesaplara yatırılacak. Bu yıl da benzer şekilde ilk ödemelerin kasım ayı içerisinde iki aylık toplu ödeme şeklinde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

KYK BURS VE ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

2026 yılı boyunca üniversite öğrencilerine sağlanan KYK burs ve öğrenim kredisi ödemeleri, eğitim seviyelerine göre farklılık gösteriyor. Mevcut ödeme tutarları şu şekilde:

- Lisans öğrencileri: 4.000 TL

- Yüksek lisans öğrencileri: 8.000 TL

- Doktora öğrencileri: 12.000 TL

KYK burs ve kredi miktarlarının Ocak 2027'de yapılacak zamla birlikte yeniden belirlenmesi bekleniyor. Yeni tutarlar, yapılacak resmi açıklamanın ardından netleşecek.

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