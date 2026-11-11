Milli maç ne zaman? Türkiye Belçika maçı saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 UEFA Uluslar Ligi milli maç takvimi

COP31 nedir, açılımı ne? COP31 kaç gün sürecek? Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi neden önemli?
COP31, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da dünya liderlerini, diplomatları ve iklim uzmanlarını bir araya getiriyor. Peki, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda hangi konular ele alınıyor, 12 günlük zirve neden önem taşıyor? Sera gazı emisyonlarının azaltılmasından iklim finansmanına, yenilenebilir enerji yatırımlarından ülkelerin iklim taahhütlerine kadar COP31’in gündemi, takvimi ve Liderler Zirvesi’ne ilişkin ayrıntılar…
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