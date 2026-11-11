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AJet özel yeni indirim kampanyasını duyurdu: AJET yüzde 50 indirim kampanyası başladı mı, bilet nereden ve nasıl alınır, nerelerde geçerli?

16:41, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:41, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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AJet, 11 Kasım’a özel kampanyası kapsamında tüm ek paketlerde yüzde 50 indirim sunuyor. KASIM11 indirim koduyla yararlanılabilen kampanya için biletlerin 11 Kasım’da alınması gerekiyor. İndirim, 1 Aralık 2026 ile 20 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor. Peki, AJet kampanyalı bilet nereden ve nasıl alınır, indirim hangi uçuşlarda geçerli?

AJet, yolcularına yönelik yeni indirim kampanyasını duyurdu. 11 Kasım 2026 tarihinde geçerli olan kampanya kapsamında tüm ek paketlerde yüzde 50 indirim uygulanacak. Uçuş öncesinde ek hizmetlerden yararlanmak isteyen yolcular, belirlenen indirim kodunu kullanarak kampanyadan faydalanabilecek.

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ SATIŞI BAŞLADI MI?

AJet, 11 Kasım "11.11" alışveriş gününe özel olarak ek hizmet paketlerinde %50 indirim başlattı. Bunun yanı sıra kış sezonuna özel 29 dolardan başlayan yurt dışı seyahat ve %30'a varan Kıbrıs (KKTC) bilet kampanyaları da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

AJet'in 11 Kasım 2026 tarihli kampanyasında tüm ek paketlerde (bagaj, koltuk seçimi vb.) net %50 indirim tanımlandı.

Kampanya Kodu: KASIM11

Biletleme Tarihi: 11 Kasım 2026 (Bugün son gün)

Seyahat Tarihleri: 1 Aralık 2026 – 20 Ocak 2027 (31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 tarihleri hariçtir).

AJet indirimli bilet nereden ve nasıl alınır?

Kampanyalı biletler ve indirimli ek paketler AJet'in resmi dijital kanalları üzerinden kolayca satın alınabiliyor:

AJet İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama: Mobil uygulamadan veya ajet.com adresinden seyahat tarihlerinizi seçerek uçuş aratın.

Paket ve Uçuş Seçimi: Uygun uçuş tarifesini seçip yolcu bilgilerini girin. İndirim Kodunu Girin: Ödeme / Hizmet seçimi aşamasında ek paket alanına KASIM11 promosyon kodunu uygulayarak %50 indirimden faydalanın.

Başlıklar :AJetAJet iptal edilen uçuşlarSabiha Gökçen Havalimanı
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AJet özel yeni indirim kampanyasını duyurdu: AJET yüzde 50 indirim kampanyası başladı mı, bilet nereden ve nasıl alınır, nerelerde geçerli?

AJet, yolcularına yönelik yeni indirim kampanyasını duyurdu. 11 Kasım 2026 tarihinde geçerli olan kampanya kapsamında tüm ek paketlerde yüzde 50 indirim uygulanacak. Uçuş öncesinde ek hizmetlerden yararlanmak isteyen yolcular, belirlenen indirim kodunu kullanarak kampanyadan faydalanabilecek.

AJET İNDİRİMLİ UÇAK BİLETİ SATIŞI BAŞLADI MI?

AJet, 11 Kasım "11.11" alışveriş gününe özel olarak ek hizmet paketlerinde %50 indirim başlattı. Bunun yanı sıra kış sezonuna özel 29 dolardan başlayan yurt dışı seyahat ve %30'a varan Kıbrıs (KKTC) bilet kampanyaları da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

AJet'in 11 Kasım 2026 tarihli kampanyasında tüm ek paketlerde (bagaj, koltuk seçimi vb.) net %50 indirim tanımlandı.

Kampanya Kodu: KASIM11

Biletleme Tarihi: 11 Kasım 2026 (Bugün son gün)

Seyahat Tarihleri: 1 Aralık 2026 – 20 Ocak 2027 (31 Aralık 2026 - 5 Ocak 2027 tarihleri hariçtir).

AJet indirimli bilet nereden ve nasıl alınır?

Kampanyalı biletler ve indirimli ek paketler AJet'in resmi dijital kanalları üzerinden kolayca satın alınabiliyor:

AJet İnternet Sitesi veya Mobil Uygulama: Mobil uygulamadan veya ajet.com adresinden seyahat tarihlerinizi seçerek uçuş aratın.

Paket ve Uçuş Seçimi: Uygun uçuş tarifesini seçip yolcu bilgilerini girin. İndirim Kodunu Girin: Ödeme / Hizmet seçimi aşamasında ek paket alanına KASIM11 promosyon kodunu uygulayarak %50 indirimden faydalanın.

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