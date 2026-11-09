12 yaşında 3D yazıcı kullanmayı öğrenip girişimci oldu: Yaptığı tasarımlarla hobisini paraya dönüştürdü

Teknolojiyi yalnızca tüketen değil, aynı zamanda üretime dönüştüren genç yeteneklerin hikayelerine Gümüşhane'den ilham verici bir yenisi eklendi. Kent merkezindeki Gazipaşa Ortaokulu'nda 6'ncı sınıf eğitimi gören 12 yaşındaki Musab Taha Yılmaz, biriktirdiği harçlıklarıyla edindiği 3D yazıcı sayesinde kendi tasarımlarını gerçeğe dönüştürerek kendi harçlığını çıkarmaya başladı.

Başlangıçta hayali olan dronu alabilmek için para biriktiren Musab Taha, birikimini stratejik bir hamleyle üç boyutlu yazıcıya yatırmaya karar verdi. Yazıcıyı kullanmayı babasından ve YouTube videolarından öğrendiğini belirten genç girişimci, tasarım aşamasında Tinkercad ve Meshy AI gibi dijital araçlardan yararlanıyor. Bilgisayarda özenle hazırladığı modelleri baskıya hazırlayan Yılmaz, yazıcıdan çıkan ürünlerin son rötuşlarını yaparak anahtarlık halkalarını takıyor ve satışa hazır hale getiriyor. Yazıcıdan elde ettiği gelirle nihai hedefi olan dronuna bir adım daha yaklaşan Musab Taha, "İlk başta Tinkercad'de düzenliyorum, sonra Bambu Lab'a aktarıyorum. Oradan filamentleri takıp gönderiyorum. Yazıcı yapıyor, sonra anahtarlık halkalarını takıyorum. Sonra da satışa sunuyorum" sözleriyle üretim sürecini anlatıyor.

"KENDİ MARKAMI KURARSAM ÇOK HARİKA OLACAK"

Üretimle uğraşmanın kendisi için büyük bir keyif olduğunu belirten Musab Taha Yılmaz, geleceğe yönelik büyük hayaller kuruyor. Tasarım yapmaktan ve hayalindekileri somut nesnelere dönüştürmekten büyük zevk aldığını söyleyen Yılmaz, "Kendi markamı kurarsam çok harika olacağını düşünüyorum" diyerek hedefini yüksek tuttuğunu gösterdi. Okulunu temsilen robot yarışmalarına da katılan genç yetenek, teknoloji alanındaki kabiliyetini her geçen gün geliştiriyor.

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"OĞLUMUZA BALIK VERMEK YERİNE TUTMAYI ÖĞRETTİK"

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olarak görev yapan anne Zehra Yılmaz, oğlunun teknolojiyle iç içe büyüdüğünü ve bu süreçte büyük bir değişim yaşadığını belirtti. Oğlunun girişimcilik hikayesini şu sözlerle aktardı:

"Musab önceden daha içine kapanık bir çocuktu ama 3D yazıcı sayesinde daha sosyal ve kendini ifade eden bir çocuk olmaya başladı. Biz Musab Taha'ya balık vermek yerine, balığı nasıl tutabileceğini göstermeye çalıştık."

Annenin yönettiği sosyal medya hesabı üzerinden ürünlerini tanıtan, farklı dükkanlarda stantlar kurarak ailece fikir alışverişinde bulunan Musab Taha, hem ailesinin gurur kaynağı oluyor hem de Türkiye'nin genç beyinlerinin neler başarabileceğini gözler önüne seriyor.