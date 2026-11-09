İzmir'deki fabrika patlamasında görgü tanıkları: 'Yer titredi çok şiddetliydi'

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HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda patlama: 3 ölü, 14 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın nedeni tavan vincinin düşmesi olabilir

Valilik açıklamasında, patlamanın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtildi. Olayın ardından enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşmak için arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Patlamanın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla inceleme ve araştırma başlatıldı.

Görgü tanıkları patlamanın şiddetini anlattı

Fabrika yakınlarında bulunan Nuri Ali Ülker, patlamanın ardından toz bulutu ve duman yükseldiğini belirterek, “Yer titredi. Çok şiddetliydi” dedi. Deniz Ülker ise patlamayı deprem sandığını ifade ederek, “Sanki yer kabuğu altımızdan kaydı, ben deprem zannettim. Karşımızdaki fabrikaya baktığımda simsiyah dumanlar çıkıyor” diye konuştu.

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Fabrikada TIR şoförü olarak çalışan Turan İlbay da aracıyla tesisten çıkmak üzereyken patlamanın yaşandığını belirterek, “Bomba etkisinde bir patlama oldu. Arabayı kenara çektim” ifadelerini kullandı.