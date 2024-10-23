TUSAŞ açılımı nedir?

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren en büyük ve en önemli şirketlerinden biridir. 1973 yılında kurulan TUSAŞ, Türkiye'nin yerli ve milli savunma teknolojilerini geliştirmeyi, savunma sanayisindeki dışa bağımlılığı azaltmayı ve uluslararası arenada rekabet edebilir sistemler üretmeyi amaçlamaktadır.

TUSAŞ'ın Faaliyet Alanları Neler?

Havacılık:

Hürkuş: Eğitim ve hafif taarruz uçağı. Hürkuş, askeri ve sivil pilotların eğitiminde kullanılmak üzere tasarlanmış yerli bir uçaktır.

T129 ATAK Helikopteri: TUSAŞ tarafından geliştirilen, yüksek performanslı taarruz ve taktik keşif helikopteri. Askeri operasyonlarda etkili bir platform olarak kullanılır.

ANKA İHA: Orta irtifa uzun dayanıklılık sınıfında bir insansız hava aracı (İHA). Geniş operasyonel kapasitesiyle keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılır.

MMU (Milli Muharip Uçak): Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağı projesi. Türkiye'nin hava savunma yeteneklerini artırmak amacıyla geliştirilen bu uçak, en ileri teknolojilerle donatılmaktadır.

Gökbey Helikopteri: Genel maksat helikopteri. Askeri ve sivil alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Uzay:

TUSAŞ, Türkiye’nin uydu projelerinde de yer alarak, uydu geliştirme ve fırlatma teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. Göktürk-1, Göktürk-2 gibi uydu projelerinde de önemli katkıları vardır.

Savunma Sanayi:

TUSAŞ, Türkiye’nin savunma sanayisi için yerli ve milli hava araçları, silah sistemleri, radar sistemleri ve mühendislik çözümleri üretmektedir. Savunma sistemlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi konusunda kritik rol oynamaktadır.

TUSAŞ’ın Misyonu ve Vizyonu:

Misyon: Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay sanayisinde ihtiyaç duyulan yerli ve milli çözümleri sunmak, bu alanlarda Türkiye’nin bağımsızlığını artırmak ve dünya genelinde rekabet edebilir teknolojiler geliştirmek.

Vizyon: Global havacılık ve uzay sanayisinde lider bir şirket olmak ve ileri teknolojiye dayalı sistemler üreterek Türkiye'yi savunma sanayisinde öne çıkarmak.







