TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin savunma sanayisi ve havacılık alanında faaliyet gösteren önde gelen şirketlerinden biridir. 1973 yılında kurulmuş olan TUSAŞ, Türkiye’nin yerli ve milli savunma projelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Şirket, savunma sanayisi, havacılık ve uzay teknolojileri alanında çeşitli projeler geliştirmekte ve uluslararası arenada rekabet edebilir sistemler üretmektedir.

TUSAŞ nedir?

Kökeni 1973 yılında Türk Uçak Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) kurulmasına kadar gider. Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Türk Uçak Sanayii AŞ(TUSAŞ) ve TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) şirketleri 28 Nisan 2005 tarihinde TAI (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) çatısı altında birleşmiş olup, TUSAŞ (TAI), tasarım üretim altyapısı ile insan kaynakları yönünden oldukça etkili bir güç oluşturacak ve “Havacılık Merkezi” olarak hizmet verecektir. TUSAŞ’ın hissedarları Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) (%54.49), Savunma Sanayii Başkanlığı (SSM) (%45.45) ve Türk Hava Kurumu (THK) (%0.06)'dur.

TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI), 15 Mayıs 1984 tarihinde Türk Ticaret Kanunu ve Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uyarınca kurulmuştur.

12 Ocak 2005 tarihinde TUSAŞ tesislerinde imzalanan "Hisse Satış Anlaşması" ile TAI'deki Lockheed Martin of Turkey (%42) ve General Electric International (%7) şirketlerine ait hisseler Türk Uçak Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından satın alınmıştır.

TUSAŞ tesisleri 186.000 metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 5.000.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Şirketin Akıncı Hava Üssü’nde bulunan yüksek teknoloji ürünü makine ve teçhizatla donatılmış modern uçak üretim tesisi, parça imalatından uçak montajı, uçuş testleri ve teslimine kadar geniş üretim kabiliyetlerine sahiptir. TUSAŞ kalite sistemi dünyaca kabul görmüş NATO AQAP-110, ISO-9001:2000, AS EN 9100 ile AECMA-EASE standartlarını karşılamaktadır.

TUSAŞ'ın görevleri neler?

TUSAŞ’ın görevi; Türkiye’nin ve yurt dışı müşterilerin askerî ve sivil havacılık ve uzay sistem ihtiyaçlarını karşılayacak tasarım dâhil teknoloji ve kabiliyetleri geliştirmek; sürekli iyileştirmelerle küresel rekabet ortamında pazar payını artırmak; ülkesi, müşterileri, ortakları, tedarikçileri ve çalışanları için değer oluşturmaktır.

TUSAŞ’ın Faaliyet Alanları

Havacılık Projeleri:

Hürkuş: Eğitim ve hafif taarruz uçağı projesi.

Atak Helikopteri: T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri.

ANKA: Orta irtifa uzun dayanıklılık (MALE) sınıfında insansız hava aracı (İHA).

Milli Muharip Uçak (MMU): Beşinci nesil savaş uçağı projesi.

Gökbey: Genel maksat helikopteri projesi.

Uzay Teknolojileri:

TUSAŞ, Türkiye’nin uydu projelerinde de yer alarak uzay teknolojileri geliştirme konusunda çalışmaktadır. Uydu sistemleri üretimi ve geliştirilmesi, şirketin önemli odak noktalarından biridir.

Savunma Sanayi: