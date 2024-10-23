TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan TUSAŞ’ta meydana gelen patlamada şehit ve yaralılar olduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. TUSAŞ’ın stratejik önem taşıyan projeler yürüttüğü yerleşkede güvenlik önlemleri artırılmış durumda.

TUSAŞ terör saldırısında şehit ve yaralı sayısı kaç?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yerlikaya, saldırıda 3 kişinin şehit olduğunu, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin görüntüleri

İişte TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesine saldıran teröristlerin görüntüsü:

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

"Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarılar hedef almıştır"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TUSAŞ’a yapılan terör saldırısına ilişkin olarak, “Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: "Asılsız iddialara itibar edilmemeli"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına yayın yasağı geldi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır.

Özür Özel: Zamanlaması manidar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından şu açıklamayı yaptı: "CHP Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum. Bu saldırıyı görünce zamanlamanın ne kadar dikkat çekici olduğunu düşünmeden edemiyor insan."

DEM Parti'den son dakika TUSAŞ'a yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama

DEM Parti Grup Başkenvekili Sezai Temelli, TBMM'de hain terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Provokasyon her tarafından belli olmaktadır" diyerek hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajını iletti.

TUSAŞ'a saldıran teröristler öldürüldü mü?

TUSAŞ'a yapılan saldırıda 3 teröristten 2'si etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Teröristlerin üzerinden ne çıktı?

Teröristlerin üzerinden ağır silahların yanı sıra çok sayıda mühimmat ve el bombası çıktı.

TUSAŞ nedir, ne zaman kuruldu? TUSAŞ ne iş yapıyor faaliyet alanları nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren en önemli kuruluşlarından biridir. 1973 yılında kurulan TUSAŞ, yerli ve milli hava platformlarının geliştirilmesi, üretilmesi ve bakımı konularında çalışmalar yürütmektedir. İşte TUSAŞ ile ilgili bazı temel bilgiler:

Ana Faaliyet Alanları:

Havacılık: TUSAŞ, askeri ve sivil hava araçları, insansız hava araçları (İHA), helikopterler ve uçak gövde sistemleri gibi projelerde yer almaktadır.

TUSAŞ HÜRKUŞ: Eğitim ve hafif saldırı uçağı.

TUSAŞ ANKA: Orta irtifa uzun dayanıklılığa sahip insansız hava aracı.

TUSAŞ GÖKBEY: Genel maksat helikopteri.

Milli Muharip Uçak (MMU): 5. nesil savaş uçağı geliştirme projesi.

Uzay: TUSAŞ, Türkiye’nin uydu ve uzay teknolojilerine olan katkılarıyla öne çıkmaktadır. Göktürk ve TÜRKSAT gibi projelerde yer almakta ve kendi uydu sistemlerini geliştirme çalışmaları yapmaktadır.

Savunma Sanayii: TUSAŞ, hava savunma ve radar sistemlerinin entegrasyonu, yerli silah sistemleri ve hava platformlarının geliştirilmesine odaklanmaktadır.

TUSAŞ'ın kritik projeleri:

Milli Muharip Uçak (MMU): Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretme projesi. Bu proje, Türkiye'nin savunma sanayii bağımsızlığını artırma stratejisinin bir parçasıdır.

ANKA İHA : İnsansız hava aracı olan ANKA, keşif ve gözetleme amaçlı kullanılmaktadır. Aynı zamanda silahlı varyantları da bulunmaktadır.

ATAK Helikopteri : TUSAŞ’ın geliştirdiği taarruz helikopteri, kara kuvvetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla üretilmiştir.

Teknoloji ve İnovasyon: