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PKK'ya eş zamanlı bombardıman: TSK Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini vuruyor

PKK'ya eş zamanlı bombardıman: TSK Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini vuruyor

Hüseyin Berk
00:0224/10/2024, Perşembe
G: 24/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda, 32 PKK/KCK hedefin imha edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.

Hain saldırı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,
"Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız."
dedi.
Milli Savunma Bakanı Güler: Son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız

TUSAŞ tesislerine yapılan hain terör saldırı sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler basına konuştu. SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için İstanbul'da bulunan Bakan Güler, TUSAŞ tesislerimize her zaman yaptıkları gibi alçakça, şerefsizce bir saldırı yaparak milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız, bu yapılanı ve acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek, hiç merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

PKK'ya eş zamanlı bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye’deki terör örgütü PKK hedeflerini vurmaya başladı.

Milli Savunma Bakanlığı 32 PKK/KCK hedefinin imha edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada,
"Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir"
ifadeleri yer aldı.

Ankara TUSAŞ’a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda emniyet görevlisi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırısında beş şehit, biri ağır olmak üzere toplam 22 yaralı olduğu bilgisini paylaştı. Öte yandan, güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği bildirildi. Saldırının vardiya değişiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmada 1 başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi" dedi. Öte yandan teröristlerden birinin terör örgütü PKK üyesi olduğu öğrenildi.



#Suriye
#Irak
#PKK
#Hava Harekatı

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