PKK'ya eş zamanlı bombardıman: TSK Irak ve Suriye'deki terör hedeflerini vuruyor

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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'taki hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda, 32 PKK/KCK hedefin imha edildi.
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.
Hain saldırı sonrası açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,
"Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız."
dedi.
PKK'ya eş zamanlı bombardıman
PKK'ya eş zamanlı bombardıman
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye’deki terör örgütü PKK hedeflerini vurmaya başladı.
Milli Savunma Bakanlığı 32 PKK/KCK hedefinin imha edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada,
"Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde terörist hedeflere hava harekatı icra edilmiş, 32 hedef başarılı şekilde imha edilmiştir. Hava harekatlarımız kararlı şekilde devam etmektedir"
ifadeleri yer aldı.
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