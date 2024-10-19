Siber casuslar MİT ağına takıldı

Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesine yönelik Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT'in koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezince (USOM) siber casusluk şebekesine yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı daha siber casusluk suçlaması ile tutuklanırken, soruşturmada tutuklu sayısı 20’ye yükseldi.

Şüphelilerin, elde ettiği kişisel bilgileri, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütlerinin de arasında bulunduğu alıcılara sattığı belirlendi. Bu verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi. Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi daha erişime kapatıldı.