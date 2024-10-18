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Gençler ve çocuklar hedefteydi: MİT'in 'siber casusluk' operasyonunda tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

Gençler ve çocuklar hedefteydi: MİT'in 'siber casusluk' operasyonunda tutuklu sayısı 20'ye yükseldi

Pınar Görgü
09:3518/10/2024, vendredi
G: 18/10/2024, vendredi
Yeni Şafak
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Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi ise erişime kapatıldı.
Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi ise erişime kapatıldı.

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen siber casusluk operasyonunda 9 kişi tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı 20'ye çıktı. Kişisel verilerin terör örgütleri dahil talep eden herkese satıldığı ve bu verilerin özellikle gençler ve çocuklar üzerinde şantaj amacıyla kullanıldığı belirlenen 18 internet sitesi kapatıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) işbirliği ile gerçekleştirilen yeni bir operasyonla birlikte 9 kişi daha siber casusluk suçlaması ile tutuklandı. Soruşturmadaki toplam tutuklu sayısı ise 20'ye ulaştı.


Gençler ve çocuklar hedefte

MİT'in yürüttüğü çalışmalar ile şüphelilerin, elde ettiği bilgileri sosyal medya platformları üzerinden terör örgütleri dahil olmak üzere talep eden herkese sattığı belirlendi.


18 internet sitesi kapatıldı

Operasyon kapsamında, verilerin satışının yapıldığı 18 internet sitesi ise erişime kapatıldı.


Çocuklara şantaj yapıyorlardı

Ele geçirilen verilerin, organize suç çeteleri tarafından gençler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlara şantaj yapmak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.



#MİT
#Siber suçlar
#adliye

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