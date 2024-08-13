Siber casusluk operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı: Telegram'dan verileri satışa çıkartmışlar

MİT, Jandarma, USOM'un ortak operasyonuyla, dünya genelinde kişisel verileri ele geçirip terör örgütlerine satan siber casusluk ağı çökertildi, 11 kişi tutuklandı.









Üç farklı Telegram kanalı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 farklı Telegram kanalı üzerinden, aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu kişilerin, kişisel verilerinin satıldığına yönelik tespit üzerine soruşturma başlattı.





MİT hesapları ele geçirdi

MİT koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezinin (USOM) siber güvenlik ekiplerince yürütülen operasyonla, söz konusu hesapların şifreleri ele geçirilerek ve bu hesapları kullanan şüpheliler M.E, B.E.K. H.O ve M.H.Ö tespit edildi.





Tutuklanan 4 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda yapılan ikinci operasyonda ise B.B, S.S, H.M, E.S, B.B, S.M.D. ve M.F.K yakalandı.





Gözaltında alınan 11 şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak girmek veya orada kalmaya devam etmek" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından tutuklandı.





Soruşturma kapsamında, şüphelilere bilgi sağlayan ve bu bilgileri satın alan kişilerin tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.







