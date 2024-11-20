MİT Başkanı Kalın'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 'terör' sunumu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya geldi.

Kalın, burada bir sunum gerçekleştirdi.

Özel ve CHP heyetine 'terör' sunumu

Kalın, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı.

Sunumların ardından, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.

Ne konuşuldu?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; toplantıda FETÖ, PKK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgiler paylaşıldı.

MİT'in milli güvenliğin korunması için yoğun mesai harcadığına değinildi.

MİT'in terör koridoruna engel olmak için yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.







