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MİT Başkanı Kalın'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 'terör' sunumu

MİT Başkanı Kalın'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 'terör' sunumu

19:1720/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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MİT Başkanı Kalın, Türkiye'nin korunması için harcanan yoğun mesaiyi CHP Genel Başkanı Özel'e bizzat aktardı.
MİT Başkanı Kalın, Türkiye'nin korunması için harcanan yoğun mesaiyi CHP Genel Başkanı Özel'e bizzat aktardı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyete sunum yaptı. Güvenlik kaynakları, toplantıda FETÖ, PKK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve bazı MYK üyeleri ile bir araya geldi.

Kalın, burada bir sunum gerçekleştirdi.

Özel ve CHP heyetine 'terör' sunumu

Kalın, CHP Genel Başkanı Özel ve heyetine terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin sunum yaptı.

Sunumların ardından, Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.

Ne konuşuldu?

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; toplantıda FETÖ, PKK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadeleye ilişkin bilgiler paylaşıldı.

MİT'in milli güvenliğin korunması için yoğun mesai harcadığına değinildi.

MİT'in terör koridoruna engel olmak için yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.



#Milli İstihbarat Teşkilatı
#İbrahim Kalın
#Özgür Özel
#CHP
#Terör örgütü

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