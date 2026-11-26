CHP’li Erol’dan hükümete COP31 övgüsü: Partisindeki düzensizliği de bu organizasyon üzerinden eleştirdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hükümetin organizasyondaki başarısını öven Erol, "Ben CHP'de yaklaşık 10 tane kurultay organizasyonu yaptım. Bizim kurultaylarımız bile böyle düzenli olmuyor, ben böyle organizasyon görmedim. Bu devlet benim devletim, bu hükümet benim hükümetim." ifadelerini kullandı. Zirvenin yalnızca sonuç bildirgesi üzerinden değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirten Erol, COP31'in karar alma mekanizmasını da eleştirdi. Sorunun Türkiye'den değil, zirvenin yapısından kaynaklandığını savunan Erol, "Yalnızca sonuç bildirgesi üzerinden tüm zirveyi değerlendirmek mümkün değil. Sorun bizde değil, COP31'in yapısında. 194 ülkeden biri hayır dese geçmiyor. 193 mü büyük, 1 mi büyük?" diye konuştu.