AK PARTİ 9 ÜYEYLE YER ALACAK
Kurtulmuş, AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına gönderdiği yazıda, isimlerin 30 Kasım Pazartesi gününe kadar TBMM Başkanlığı’na bildirilmesini talep etti. Toplam 19 milletvekilinden oluşacak komisyonda AK Parti 9, Yeni Parti 3, DEM Parti 2, MHP 2, CHP 1, İYİ Parti 1 ve Yeni Yol Partisi 1 üyeyle temsil edilecek.
MHP VE CHP İSİMLERİ BELİRLEDİ
MHP, İzleme Komisyonu’nda görevlendireceği milletvekillerini belirledi. MHP kanadında Feti Yıldız ve Levent Bülbül komisyonda görev yapacak. Komisyonda CHP'yi ise Kars Milletvekili İnan Akgün Alp temsil edecek. Yeni Parti ve İYİ Parti’nin ise komisyona üye vermeyeceği ifade edildi.
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