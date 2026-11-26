Gürsel Tekin CHP'de kurultayın yapılacağı tarihi açıkladı: Aday olmak isteyenlere net mesaj verdi
CHP Koordinatörü Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında partinin kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin kısa süre içerisinde kurultaya gideceğini belirten Tekin, aday olmak isteyen herkesin yarışa katılabileceğini ifade ederek nisan ayını işaret etti. TGRT Haber'de konuşan Tekin, "Kısa süre içerisinde, buna kimsenin tereddüdü olmasın, Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yaparız. O zaman tabii yarışmak isteyenler, aday olmak isteyen her arkadaşım aday olabilir. Nisan ayında biz kurultayımızı yaparız." ifadelerini kullandı.
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