Cemil Tugay'dan fon krizi açıklaması: Bundan en çok dertlenen ve çözmeye çalışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son dönemde kamuoyunun gündeminde yer alan fon krizine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Krizin çözümü için en fazla çaba gösteren kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğuna inandığını belirten Tugay, "Fon kriziyle ilgili en fazla bu konuya dertlenen, en fazla bu konuyla uğraşan, bu konuyu gerçekten çözmek için en fazla çaba gösteren kişinin Recep Tayyip Erdoğan olduğuna inanıyorum. Yukarıda Allah var. Adaletli olacağız." ifadelerini kullandı.