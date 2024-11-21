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PKK elebaşılarına korku salacak operasyon: MİT, korumalarını Gara'da öldürüldü

PKK elebaşılarına korku salacak operasyon: MİT, korumalarını Gara'da öldürüldü

Pınar Görgü
10:2521/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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MİT, PKK /KCK Gare sözde lojistik aktarım sorumlusu Serhat Tagay'ı etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK /KCK Gare sözde lojistik aktarım sorumlusu Serhat Tagay'ı etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lojistik aktarımı sorumlularından Serhat Tagay'ı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi. PKK’nın geçiş koridoru Gara’da yapılan bu operasyon örgütün lider kadrosuna büyük korku salacak. Adım adım takip edilen üst düzey teröristin son olarak Irak’ta lider kadronun korumalığını yaptığı belirlendi.

MİT, PKK/KCK Gara lojistik aktarım sorumlusu Mervan Hizan kod adlı Serhat Tagay’ı Irak/Gara'da gerçekleştirdiği operasyonda öldürdü.


Örgüt yöneticilerinin korumasıydı

MİT, yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda Serhat Tagay’ın, örgüt üst düzey yöneticilerinin korumalığını yaptığını tespit etti.


Terörist Tagay’ın, örgüt yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara’da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri ve bu eylemlerde kullanılan tüm silah, mühimmat ve patlayıcı gibi malzemelerin aktarımını organize ettiği belirlendi.

Terör suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan terörist Tagay, adım adım takip edilmeye başlandı.


MİT, haber kaynakları vasıtasıyla Serhat Tagay’ın hassas konumunu belirledi. Operasyon için en uygun zamanın oluşması ile düğmeye basıldı ve Mervan Hizan kod Serhat Tagay nokta atışı ile etkisiz hale getirildi.

Sözde lojistik sorumlusuydu

Serhat Tagay, PKK/KCK’ya 2014 yılında katıldı. Örgütün lojistik aktarım faaliyetlerinden sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. 2015-2016 yılında Irak’ın kuzeyinde Gara’da askeri ve ideolojik eğitim aldı.


2017-2019 yılları arasında Irak’ın kuzeyinde Zap alanında görev yaptı. Bu dönemde Türk güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldı.


2020-2021 yıllarında Suriye’de YPG içerisinde faaliyet gösterdi. 2022-2023 yıllarında Irak/Gara'da örgütsel faaliyetlerine devam etti.


Son olarak Irak’ta örgütün yönetim kadrosunda faaliyet gösteren üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptı.




#MİT
#Irak
#PKK

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