Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon: 10 terörist etkisiz

Bakanlığı X hesabından operasyona ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Bakanlık bugün, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.