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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon: 10 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya operasyon: 10 terörist etkisiz

18:1625/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan görüntü paylaştı.
MSB, Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyondan görüntü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen PKK'lı 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!" denilen açıklamada, "Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" vurgusu yapıldı.

Bakanlığı X hesabından operasyona ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"

Suriye'de de 7 terörist öldürümüştü

Bakanlık bugün, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.



#Irak
#PKK
#Milli Savunma Bakanlığı

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