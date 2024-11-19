TSK'dan ani hava harekâtı: Üç terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen ani hava harekatı ile 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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