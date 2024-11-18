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MSB'den kılıç çeken teğmen için açıklama: Mesele emre uyulmaması

MSB'den kılıç çeken teğmen için açıklama: Mesele emre uyulmaması

15:1918/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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MSB Kaynakları: Melese okunan metin değil, tören sonunda verilen emre uyulmamasıdır.
MSB Kaynakları: Melese okunan metin değil, tören sonunda verilen emre uyulmamasıdır.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları teğmenlerin kılıçlı yemini yaptıran Ebru Eroğlu ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıç çekip yemin ettirmişti.


Ebru Eroğlu'na, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edilmişti. Konuyla alakalı Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bir açıklama geldi.

"Mesele emre uyulmaması"

MSB'den yapılan açıklamada
"İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır. TSK'yı tartışmaya açıp itibarını zedelediler."
ifadeleri kullanıldı.



#TSK
#kılıçlı yemin
#Ebru Eroğlu
#MSB

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