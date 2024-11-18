MSB'den kılıç çeken teğmen için açıklama: Mesele emre uyulmaması

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını attıktan sonra kılıçlı yemin etmesine ilişkin olarak başlatılan soruşturma tamamlandı. Diplomasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan Kara Harp Okulu dönem birincisi Ebru Eroğlu, kılıç çekip yemin ettirmişti.
Ebru Eroğlu'na, ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildiği tebliğ edilmişti. Konuyla alakalı Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından bir açıklama geldi.
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