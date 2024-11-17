Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Kandil'e hava harekâtı: 5 PKK'lı terörist etkisiz

Kandil'e hava harekâtı: 5 PKK'lı terörist etkisiz

14:5317/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
DHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 27 Ekim'de düzenlenen hava harekatı sonucunda Kandil bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyine 27 Ekim 2024 tarihinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Kandil bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz"
denildi.


#MSB
#PKK
#Kandil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 ek gösterge son durum: Ek göstergenin kapsamı genişleyecek mi kimlere verilecek?