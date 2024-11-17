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Terör kaynağında yok ediliyor: 2 bölgede 8 terörist etkisiz hale getirildi

Terör kaynağında yok ediliyor: 2 bölgede 8 terörist etkisiz hale getirildi

12:5917/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.




#Zeytin Dalı
#Barış Pınarı
#PKK
#MSB

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