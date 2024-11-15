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Terör inleri başlarına yıkılıyor: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör inleri başlarına yıkılıyor: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

14:4815/11/2024, Cuma
DHA
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler şu şekilde:
1 adet RPG-7 roketatar, 12 adet el bombası, 14 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet şarjör, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 4 adet şarjör, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet MG-3 makineli tüfek, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve mühimmatı, 12 adet havalı tüfek ve çok miktarda saçma, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, çok sayıda Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 5.56 mm'lik mühimmat, 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmat şeridi, muhtelif piyade tüfeği
parçaları"
denildi.



#MSB
#Pençe Kilit
#PKK

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