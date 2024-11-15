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Terör kaynağında kurutuluyor: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

Terör kaynağında kurutuluyor: 3 PKK'lı terörist öldürüldü

10:2315/11/2024, Friday
G: 15/11/2024, Friday
Yeni Şafak
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


"Nefesimiz enselerinde!"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
, "Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi"
denildi.




#MSB
#Fırat Kalkanı
#PKK

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