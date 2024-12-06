Münbiç’te 1500 PKK’lı için geri sayım

Tel Rıfat’ın terör örgütü PKK/YPG'nin elinden alınmasının ardından Münbiç’e yönelik de hareketlilik başladı. Yoğun hazırlıklar gerçekleştiren SMO askerleri bölgedeki birçok noktada keşif çalışmaları yapıyor. SMO askerleri, Münbiç’e 1 kilometre uzaklıktaki komuta merkezinde saldırı talimatı gelmesini beklediklerini söyledi. Bir SMO komutanının Yeni Şafak’a verdiği bilgilere göre Münbiç’te şu an bin 500 terörist bulunuyor.





'HAZIR OL' DURUMUNDA BEKLİYORUZ

SMO, Münbiç’e yönelik son hazırlıklarını diğer gruplardan destek almadan sürdürüyor. SMO komutanı, bölgeden Rusya’nın ve rejim unsurlarının çekildiği ve harekât için yüksek motivasyonla ‘Hazır ol’ durumunda beklediklerini ifade etti. SMO askerlerinin, Tel Rıfat Operasyonu’ndan büyük bir motivasyonla çıktığını söyleyen SMO komutanı, Münbiç için umutlarının çok yüksek olduğunu belirterek en kısa zamanda Münbiç’i de özgürlüğüne kavuşturacaklarını söyledi. Komutan, bölgedeki halktan ve aşiretlerden çok ciddi destekler aldığını vurgulayarak masum halkın 8 yıldır baskı, zulüm ve fakirlik içinde yaşadığını ve bu durumdan artık bıktığını belirtti.





YENİ CEPHELER OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Halkın yaşadığı zorluklardan dolayı kendilerini kurtaracak kahramanlar olarak gördüklerini açıklayan komutan, “8 yıllık zulmü 8 saatte ortadan kaldırdık. Şimdi aynı özgürlüğü Münbiç için de gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Teröristlerden temizlenen Tel Rıfat’ta PKK’lıların çoğu Münbiç’e kaçtı.





Münbiç'in güneyinde hareketlilik

Suriye'deki son gelişmelerde Münbiç'in batısındaki işgal sahalarını kaybeden terör örgütü PKK/YPG, ilçedeki pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor. Örgüt, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinin SMO kuşatmasına girmesini engellemek için ilçenin güneyinde yeni cephe ve ikmal hatları oluşturmaya çalışıyor. Rakka ilinin Tabka ilçesindeki barajdan başlayan ve Fırat Nehri'nin güneyinde bulunan baraj gölünün batısı boyunca uzanan Suriye rejimi kontrolündeki alanı işgal eden terör örgütü, Münbiç'e güneyinden bağlanan bir koridor açıyor.





FIRAT’IN DOĞUSUNDAN TAKVİYE GETİRDİ

Teröristler, Fırat Nehri'nin doğusundan getirdiği takviyelerle Tabka, Dibsi Afnan, Meskene ve Hafsah bölgeleri üzerinden Münbiç'e ulaşan ikmal hatları kurmayı hedefliyor. PKK/YPG bu amaçla dün akşam Münbiç'in güneyindeki Hafsah bölgesini kontrol eden SMO güçlerine saldırdı. Örgüt, bu şekilde, nehrin iki tarafındaki işgal ettiği bölgeler arasında alternatif güzergâh oluşturmayı ve Münbiç'e takviye sağlamayı amaçlıyor.





HEDEFİ SMO’YU GÜNEYDEN YIPRATMAK

Teröristler, Münbiç'in 3 taraftan kuşatmaya girmemesi ve olası bir operasyonda SMO'yu güneyden yıpratmak için Tabka'dan Meskene'ye kadar olan bölgeyi işgal etmeye çalışıyor. SMO, Tel Rıfat ile Münbiç arasında terör koridoru kurulması hazırlıkları karşısında, 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış, operasyonda, Tel Rıfat ilçesi kuşatıldıktan sonra ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı. ABD, Türkiye'ye, ilçenin terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.



