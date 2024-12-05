Suriye'nin Hama ilindeki çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar kent merkezinin iç kesimlerine ulaşırken Suriye rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor. Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama kent merkezinin doğusundaki Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerine girmeye başladı.

Şiddetli çatışmalar devam ederken Rus savaş uçakları, Suriye rejimi güçlerine destek veriyor. Rejim karşıtı silahlı gruplar, Hama Askeri Havaalanı'ndan havalanan iki helikopterden birini kent merkezi çevresinde düşürdü. İsabet alan diğer helikopter ise acil iniş yaptı.

Hama kent merkezinin batısında rejim güçleriyle çatışan gruplar, Erze, El-Vahşiyye, Kefertun ve Yadıgun köylerini alarak kent merkezinin güneybatısındaki Hama Askeri Havalimanı'na yöneldi.

Hama alındı mı son durum ne?

Suriye'nin Hama ilindeki çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar kent merkezinin iç kesimlerine ulaşırken Suriye rejim güçleriyle çatışmalar sürüyor. Suriye ordusu da haberi doğruladı ve "Hama dışında yeniden mevzi aldık" açıklamasını yaptı.

Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışan grupların kontrol sağladığı köyler şunlar:

Pasif, Elcid, El-Kreyyım, Hamr, Suruc, Es-Sa'n, Şeyh Hilal, El-Mecdel, Tel Bicu, Soubin, Zor El-Nasiriye, Zor El-Mesalik, El-Hacame, Zor Ec-Cerabiyat, El-Naura, El-Mubarakat, Resm El-Bağl, Avveyce, El-Ayur ve Kasun Ec-Cebel.

Gruplar ayrıca Hama şehir merkezi yakınlarında Zırhlı Birlikler Okulu, Hattap cephaneliği, Suruc Askeri Üssü ve 25. Tugay'ı da ele geçirdi. Öte yandan Hama'nın kuzeyinden ilerlemeye devam eden muhalif gruplar, kentin doğu ve batı yönlerinde de Esad güçleriyle çatışıyor. Bir yandan da terör örgütü PKK/YPG, Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinin Suriye Milli Ordusu (SMO) kuşatmasına girmesini engellemek için ilçenin güneyinde yeni cephe ve ikmal hatları oluşturuyor.

Hama'nın önemi nedir?

Başkent Şam’a giden ana ikmal ve savunma yollarının geçtiği bir noktada bulunan Hama, başkentin savunulması açısından kritik önem taşıyor. Hama’nın düşmesi durumunda Suriye hükümetinin başkent Şam'ı savunması daha da zorlaşabilir ve bu durum, silahlı grupların kaybettikleri alanlarda yeniden güç kazanmasına yol açabilir. Hama, Şam’ın kuzeyindeki en önemli savunma hattıdır. Muhalifler, Hama’nın tüm çevresini ele geçirirse başkente yaklaşabilir ve Şam yönetiminin savunma gücünü daha da zayıflatabilir. Bu durum, muhalif gruplar arasında moral ve koordinasyonu güçlendirebileceği gibi, diğer grupları da bu harekâta katılmaya teşvik edebilir.

Esed rejimi komutanlarından Hassan, Hama'da yaralandı

Saha kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hassan, rejim karşıtı grupların 25. Tümen'in ana karargahı Zırhlı Birlikler Okulu'na yaptığı saldırıda hafif yaralandı.Hama'nın doğusunda yer alan komuta merkezi çatışmalar sonrası rejim karşıtı gruplar tarafından ele geçirildi.

Terör örgütü PKK/YPG sızma girişiminde bulundu

Münbiç'te varlığını sürdüren PKK/YPG, Deyr Hafır'da güvenlik önlemleri alarak Deyr Hafır'da arama tarama çalışmaları yürüten Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarına pusu kurdu.

Yaşanan şiddetli çatışmanın ardından terör örgütü, SMO mevzilerine saldırı düzenledi. 6 SMO unsurunun öldüğü saldırıda, terör örgütü Münbiç hattına geri çekildi. Terör örgütü, varlığını sürdürdüğü Münbiç'ten sık sık terörden arındırılan bölgelere sızma girişimleri yapıyor ve karadan karaya yapılan atışlarla sivilleri hedef alıyor.

Suriye’de muhalifler nereleri geri aldı?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

Esed'in geleceği ne olacak?

Suriye’de bir siyasi çözüm olmadan, Suriyeli muhalifleri görmezden gelerek ve Suriye halkının meşru taleplerini umursamadan Esed rejimini uluslararası sistemde rehabilite etme projesi çökmüştür.

Ümran Stratejik Araştırmalar Merkezinde Türkçe Araştırmaları Direktörü Ömer Özkızılcık, Suriye'de muhalif güçlerin hızlı ilerleyişinin ardından Esed rejimini nasıl bir sürecin beklediğini şu ifadelerde dile getirdi: “Tüm dünyayı şaşırtan bir şekilde Suriyeli muhalifler Halep kentini Esed rejiminden ele geçirdi. Herkesin beklentisinin üzerinde hızlı ve büyük ilerleme sağlayan rejim karşıtı güçler, Esed rejimi ve onu destekleyen Rusya ile İran’ı bozguna uğrattı.

Çok yoğun ve çok ciddi silah, mühimmat ve ekipmanlar Suriyeli muhaliflerce ganimet alındı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, bu sürecin Esed rejiminin ve doğrudan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in geleceğini nasıl etkileyeceği tartışılmaya başlandı. Esed'in kaderi belki de ne Astana'da ne de Cenevre'de değil, Suriye’nin Hama'sında belirlenebilir.”



