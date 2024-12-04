Terör örgütü PKK ve rejim güçlerinden temizlenen Halep ve Tel Rıfat'a dönen halkı karşılayan Sivil Toplu Kuruluşları, aralıksız faaliyetlerine devam ediyor. STK'lar bölgenin en temel ihtiyaçları için fırın ve aşevi kurulacağını ifade etti.





Halep ve Tel Rıfat'taki halkı uğurlamıştı: 13 yıl sonra yine onlar karşıladı Dünya / Ortadoğu





İHH Halep halkına ekmek dağıttı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin Halep şehir merkezindeki sivil halka 36 bin adet ekmek dağıttı. Vakıf, Halep halkına hizmet vermesi için fırın ve aşevi kurulacağını açıkladı.





İHH; Halep, İdlib ve Tel Rıfat da farklı alanlarda insani yardım çalışmalarında bulunmak için çalışmalarını sürdürüyor.





Öte yandan, "İyilik Soğuk Geçirmez" sloganıyla savaş ve kriz bölgelerine yönelik kış yardımlarına da başlayan İHH, yardım kampanyası çerçevesinde Suriye'de binlerce aileye destek ulaştırmayı hedefliyor.









Hayır Kapısı Derneği Halep'te yardımlarını sürdürüyor

Dernek, şehir merkezinde halkın en temel ihtiyacı ekmek dağıtımına devam ettiğini duyurdu.





Tel Rıfat'ın özgürleşmesinin ardından evlerine dönen Suriyeliler için ekmek, su, gıda ve hijyen paketi dağıttık. pic.twitter.com/B4RTkzhRc6 — Yetim Vakfı (@yetimvakfi) December 4, 2024





Yetim Vakfı'ndan Tel Rıfat'a yardım

Vakıf yaptığı açıklamada, ''Tel Rıfat'ın özgürleşmesinin ardından evlerine dönen Suriyeliler için ekmek, su, gıda ve hijyen paketi dağıttık'' ifadelerini kullandı.









Batmanlı STK'lar savaş ve kriz bölgelerine yardım kampanyası başlattı

Filistin, Lübnan ve İslam dünyasındaki diğer savaş ve kriz bölgelerinde yardım kampanyası başlatma kararı alan Batman'daki sivil toplum kuruluşları, bunu ortak bir basın açıklamasıyla duyurdu.

STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Latif Kaya, "Savaşın ve krizlerin oluşturduğu insani trajediler, dünya genelinde milyonlarca insanı temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıyor. Türkiye’nin önde gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 'Sizi Bekliyorlar' projesiyle güçlerini birleştirerek bu zor durumdaki insanlara umut olmaya devam ediyor" dedi.









54 STK harekete geçti

Türkiye'de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde faaliyet gerçekleştiren sivil toplum kuruluşları, bir araya gelerek savaş bölgelerinde zulüm altında olan Müslümanlar​ için harekete geçti. 54 STK'nın ortaklaşa yapacağı yardım kampanyasının ismi 'Sizi Bekliyorlar' oldu.





“Sizi Bekliyorlar” yardım kampanyasına destek veren kuruluşlar şu şekilde:

“Adıyamanlılar Vakfı, Akşemseddin Fatih İmam Hatipliler Vakfı, AKV - Araştırma ve Kültür Vakfı, AYED Derneği, Bilim ve İnsan Vakfı, Davet ve Kardeşlik Vakfı, Dertliler Hareketi, Doğu Türkistan Maarif Vakfı, Ecir Vakfı, Eğitim Bir Sen İstanbul 1 nolu Şube, Fetih Vakfı, Gazze Dayanışma Derneği, HASEV, Hayat Yolu Derneği, Irak Türkleri Adalet Yardımlaşma Derneği, İDSB (İslam Dünyası STK'ları Birliği), İHH İnsani Yardım Vakfı, İhsan ve Vefa Derneği, İhya İlim Hizmet ve Yardımlaşma Vakfı, İletişim Platformu, İlim Yayma Cemiyeti, İSTİMDER, İyiliğe Çağrı Uluslararası İnsani Yardım Derneği, İyilik Derneği, İyilik Vakfı, İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, Malatya Dernekler Federasyonu, Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği, MAZLUMDER, Medeniyet Vakfı, Memur-Sen Genel Merkez, Muş Dernekler Federasyonu, Osmanoğlu Yardımlaşma Derneği, ÖNDER, Öz Kevser Vakfı, ÖZGÜR DER (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği), ÖZKAD, RABVE Vakfı, Rahmet İnsani Yardım Derneği, SADAKATAŞI, Seyyidan Vakfı, Siirt Eğitim Kültür Yardım Vakfı, Siyer Vakfı, Sultanım İnsani Yardım Derneği, Trabzon Dernekler Federasyonu, TÜGVA, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Umut Kervanı Vakfı, Umut Ol İnsani Yardım Derneği, Verdiğin Senindir Derneği, Veren El Derneği, YediHilal, Yeryüzü Çocukları Derneği, Yetim Vakfı.



